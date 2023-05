Vater lässt 4-jähriges Kind kurz sein Pokémon GO spielen, bereut es sofort

Eigentlich ist Pokémon GO ein perfektes Spiel, wenn Eltern mit ihren Kindern gemeinsam spielen möchten. Doch das Kind eines Vaters sorgte nun dafür, dass der sein wertvollstes Item verlor.

Herumwandern, Pokémon sammeln, ein paar Kämpfe austragen: Pokémon GO ist ein Spiel, das sowohl Kinder, als auch Erwachsene begeistern und beschäftigen kann. Kein Wunder also, dass auch Eltern gerne gemeinsam mit ihren Kindern auf Monsterjagd gehen.

Allerdings kann da auch mal was schiefgehen, wie ein Vater jetzt feststellen musste. User “Nanospectro” postete im Pokémon-GO-Subreddit einen Screenshot eines Vaters aus seiner Community (via reddit). Dieser Spieler, “Nicholas” genannt, hatte seinem vierjährigen Kind sein Handy mit Pokémon GO gegeben, um den wöchentlichen Forschungsdurchbruch einzufangen.

Das schaffte der Trainer-Nachwuchs mit Bravour, das Käfer-Pokémon Parasek wurde erfolgreich geschnappt. Nur leider mit dem neuen Meisterball – dem einzigen, den man derzeit bekommt.

So schnell ist der seltene Meisterball futsch

So reagiert die Community: Der entsprechende Post im Pokémon-GO-Subreddit wird von der Community eingehend diskutiert. Der Meisterball ist gerade erst frisch in Pokémon GO angekommen und weitere Exemplare sollen nur selten verfügbar sein. Wann man einen weiteren bekommt, ist derzeit völlig offen.

Dementsprechend sparen sich viele Trainer den Ball für etwas Besonderes auf, denn der Meisterball fängt garantiert jedes wilde Pokémon zu 100 %. Dadurch sind beispielsweise Monster wie die ständig fliehenden Galar-Vögel bei vielen Spielern hoch im Kurs als Pokémon, für die man den Meisterball einsetzen sollte.

Parasek aus dem Forschungsdurchbruch dürfte auf der Liste geeigneter Kandidaten hingegen sehr, sehr weit unten stehen.

Deshalb witzeln Trainer gerade ein wenig über die Situation:

“Es wird umso lustiger, wenn Nicholas später am Tag einen 3500-WP-Galar-Vogel auftauchen sieht”, meint ein User (via reddit).

“Was denn, das Kind ist halt ein Käfersammler. Das war die ultimative Belohnung für ihn”, spekuliert ein anderer Trainer (via reddit): “Das, oder der Parasek-Pilz ist auf den Menschen übergesprungen und hat ihm befohlen, es zu tun.”

“Ich wusste, solche Posts würden kommen… aber MEIN GOTT”, fühlt ein anderer mit (via reddit).

“Es tut weh, das zu sehen” schreibt ein User (via reddit).

In den weiteren Kommentaren diskutieren einige Trainer, dass es mit Kindern eben öfter zu solchen Situationen kommen kann. So schreiben auch manche, dass etwa Pokémon verschickt, Sternenstaub ausgegeben oder Items wie Sternenstücke oder Glücks-Eier plötzlich verschwunden waren, nachdem die Kinder unbeaufsichtigt gespielt haben.

Da kann auch der Meisterball schnell mal verschwinden. Einige Spieler befürchten jetzt, dass es ihren auch erwischen könnte:

“Ich fürchte, dass mein 4-Jähriger dasselbe macht, wenn ich nicht hinschaue. Also plane ich, die Quest erst abzuschließen, wenn ich bereit bin, den Meisterball auch einzusetzen” erklärt einer (via reddit).

“Ich hab kleine Kinder, die Pokémon GO lieben. Ich teil die Sorge, der Ball ist sogar Pink und Lila, das sind ihre Lieblingsfarben”, kommentiert einer (via reddit).

Einige Trainer raten schlicht, dass man ein Auge drauf haben sollte, wie das Kind spielt – oder eben einen eigenen Account für diese zu erstellen. Andere schlagen hingegen vor, das Parasek jetzt einfach zum besten Kumpel hochzuleveln – es ist mit dem Meisterball schließlich etwas Besonders.

Habt ihr schon vergleichbare Situationen erlebt? Und was fangt ihr mit eurem Meisterball? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ihr wollt sehen, wie der Meisterball in Aktion aussieht, ihn aber nicht selber werfen? Hier findet ihr die Animation des neuen Meisterballs.