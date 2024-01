Pokémon GO: Es wurden erste Hinweise auf neue Ultrabestien und legendäre Pokémon gefunden

Im Code von Pokémon GO wurden erste Hinweise zu neuen Pokémon gefunden. Diese gehören zu Ultrabestien und legendären Pokémon.

Um welche Hinweise geht es? Dataminer haben im Code von Pokémon GO neue Attacken gefunden, die dem Spiel hinzugefügt wurden. Diese Attacken wurden in sogenannten Movesets gefunden, sprich der Zuordnung von Pokémon zu den entsprechenden Attacken.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Erscheinung der entsprechenden Pokémon vorbereitet wird. Wann genau das der Fall ist, ist noch nicht bekannt. Die Attacken und die zugehörigen Pokémon listen wir euch hier auf.

Viele legendäre und mysteriöse Pokémon sowie Ultrabestien

Welchen Attacken und Pokémon wurden entdeckt? Die Attacken und Pokémon, die von den Dataminern gefunden wurden, sind die folgenden:

Venicro

Sofort-Attacken : Gifthieb, Pikser

: Gifthieb, Pikser Lade-Attacken: Matschbombe, Schlammwoge, Stachelfinale

Agoyon

Sofort-Attacken : Gifthieb, Luftschnitt

: Gifthieb, Luftschnitt Lade-Attacken: Matschbombe, Akrobatik, Stachelfinale, Drachenpuls

Muramura

Sofort-Attacken : Steinwurf, Bodycheck

: Steinwurf, Bodycheck Lade-Attacken: Lichtkanone, Steinkante, Dampfwalze

Kopplosio

Sofort-Attacken : Einäschern, Erstauner

: Einäschern, Erstauner Lade-Attacken: Magieflamme, Spukball, Hitzekoller

Zeraora

Sofort-Attacken : Funkensprung, Voltwechsel

: Funkensprung, Voltwechsel Lade-Attacken: Donnerschlag, Ladungsstoß, Stromstoß

Chongjian

Sofort-Attacken : Zauberblatt, Standpauke

: Zauberblatt, Standpauke Lade-Attacken: Finsteraura, Strauchler, Blättersturm

Baojian

Sofort-Attacken : Pulverschnee, Standpauke

: Pulverschnee, Standpauke Lade-Attacken: Finsteraura, Lawine, Blizzard

Dinglu

Sofort-Attacken : Lehmschuss, Standpauke

: Lehmschuss, Standpauke Lade-Attacken: Finsteraura, Dampfwalze, Erdbeben

Yuyu

Sofort-Attacken : Einäschern, Standpauke

: Einäschern, Standpauke Lade-Attacken: Finsteraura, Nitroladung, Flammenrad

Koraidon

Sofort-Attacken : Zertrümmerer, Drachenrute

: Zertrümmerer, Drachenrute Lade-Attacken: Gigastoß, Drachenklaue, Nahkampf, Wutanfall

Miraidon

Sofort-Attacken : Donnerschock, Feuerodem

: Donnerschock, Feuerodem Lade-Attacken: Hyperstrahl, Drachenpuls, Donner, Wutanfall

Welche Attacken-Updates gab es außerdem? In den Daten wurde auch ein Attacken-Update für Epitaff entdeckt. Dieses Pokémon wird bereits im neuen Kampf-Event sein Debüt im Spiel feiern. Für Epitaff wurde neben den bisherigen Attacken, die bereits im Code vorhanden waren, nun auch noch die Lade-Attacke Spukball entdeckt.

Was sagt ihr zu den Entdeckungen der Dataminer? Gibt es in der Liste Pokémon, auf die ihr euch besonders freut und auf die ihr schon lange hinfiebert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Welche Events im Januar 2024 in Pokémon GO anstehen, findet ihr bei uns natürlich auch.