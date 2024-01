Pokémon GO bringt in neuem Kampf-Event einen Angreifer, den jeder haben will

In Pokémon GO steht das Debüt von Epitaff an. Das starke Monster erscheint in der GO-Kampfwoche.

Wann läuft das Event? Im Rahmen der GO-Kampfwoche läuft der Abschnitt „Krachende Kämpfe“ vom Freitag, den 19. Januar 2024 um 10:00 Uhr bis Mittwoch, den 24. Januar 2024 um 20:00 Uhr.

Was sind die Boni? „Krachende Kämpfe“ bringt das Debüt von Epitaff, der dritten Entwicklung von Menki und Rasaff, die in den Spielen „Karmesin & Purpur“ erstmals auftauchte.

Epitaff kann man über die Entwicklung bekommen, wenn man 30 Geist- oder Psycho-Pokémon besiegt, während Rasaff als Kumpel aktiv ist. Dabei braucht man nicht Rasaff benutzen, aber man muss viel kämpfen.

Im Laufe des Events werden außerdem vermehrt Rocket-Rüpel auftauchen, und zusätzlich erscheinen die regionalen Pokémon Jiutesto und Karadonis weltweit.

Doch gerade Epitaff ist ein Pokémon, auf das sich Trainer jetzt schon freuen.

Wie stark ist Epitaff in Pokémon GO?

Darum freuen sich Trainer auf Epitaff: In der reddit-Community „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO sind einige Trainer jetzt schon begeistert, dass Epitaff bald erscheinen wird. „Eines der besten neuen Pokémon“, heißt es da etwa (via reddit).

Vor allem für Fans der Kampfliga wird Epitaff voraussichtlich ein Pokémon, das geradezu ein Pflichtfang ist: PvP-Experte „JRE47“ schreibt dazu in einer ersten Analyse, dass man Epitaff eigentlich in jeder Liga spielen möchte.

Der Grund dafür ist die ungewöhnliche Typen-Kombination aus „Kampf“ und „Geist“, die Epitaff eine spezielle Nische in der Kampfliga füllen lässt. Dazu kommt, dass es ein vergleichsweise hohes WP-Limit mitbringt und einiges aushält. Das, so JRE47, macht es in allen Kampfligen relevant. Details zeigt die umfassende Analyse von JRE47 auf reddit.

Nur im PvE, also gegen Raids und Arenen, wird es zumindest nach aktuellem Stand nicht so stark, wie im Kampf gegen andere Trainer oder Team GO Rocket.

Tipps zum Verbessern in der Kampfliga findet ihr außerdem hier.

Weitere Inhalte der GO-Kampfwoche

Insgesamt bringt die GO-Kampfwoche folgende Inhalte:

Das Debüt von Epitaff

Karadonis und Jiutesto sind weltweit verfügbar

Erhöhtes Auftauchen von Team GO Rocket

Vierfacher Sternenstaub in der Kampfliga als Belohnung

Bis zu 50 Kampfliga-Kämpfe pro Tag möglich

Befristete Forschung mit einem Avatar-Item als Belohnung

Eine kostenpflichtige befristete Forschung wird es zusätzlich geben

Folgende wilde Pokémon (mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert):

Menki*

Machollo*

Schlurp*

Skorgla*

Zobiris*

Jiutesto*

Karadonis*

Zurrokex*

In Raids:

Stufe 1: Snubbull*, Hunduster*, Pam-Pam*, Garstella

Stufe 3: Rasaff*, Garados*, Duodino

Feldforschungen:

Menki

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Hier findet ihr die Übersicht aller Events in Pokémon GO im Januar 2024.