Pokémon GO: Spezialforschung zu Cosmog beim GO Fest 2024 – Das steckt in „The Dawn of a New Discovery“ 

In Pokémon GO könnt ihr euch heute, am zweiten Event-Tag des GO Fests 2024, die Spezialforschung The Dawn of a New Discovery sichern. Wir zeigen euch, wie ihr die Forschung bekommt und welche Inhalte euch erwarten.

Was ist das für eine Forschung? Heute, am 14. Juli 2024, läuft in Pokémon GO der zweite Tag vom globalen GO Fest 2024. Bei diesem erwartet euch neben jeder Menge Spawns, Raids und Boni auch eine Spezialforschung unter dem Namen The Dawn of a New Discovery , die für alle Spieler unabhängig vom Ticketkauf im Spiel zur Verfügung stehen wird.

Dies Forschung wird sich um das Thema Cosmog sowie Ultrapforten drehen und erstreckt sich dazu über insgesamt 3 Tafeln mit jeweils 3 Aufgaben. Dabei wird es nach der ersten Tafel auch wieder die Möglichkeit geben, sich zwischen Emolga, Krabbox und Piccolente zu entscheiden, um den weiteren Weg der Forschung zu bestimmen.

Auf diese Weise könnt ihr euch ein Cosmog sicher, was ihr schließlich zu Lunala oder Solgaleo weiterentwickeln könnt. Dieses wird nämlich für die Fusion mit Necrozma gebraucht.

Welche Aufgaben und Belohnungen euch jeweils erwarten, haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck nachfolgend zusammengefasst.

Cosmog-Forschung zum GO Fest 2024 – Tafel 1/3

Aufgabe Belohnung Drehe 3 PokéStops oder Arenen 20 Pokébälle Fange 10 Pokémon 3 Nanabbeeren Löse 2 Feldforschungsaufgaben 100 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Aufgabe gelöst und alle Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 3 Tränke, 100 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Pikachu mit Solar-Krone.

Achtung: Im Anschluss an diese Tafel müsst ihr euch für einen Weg entscheiden, der die nachfolgenden Aufgaben und Belohnungen auf Tafel 2 beeinflussen wird. Die letzte Tafel wird dann wieder bei allen Spielern die gleiche sein. Ihr habt die Wahl zwischen folgenden Wegen:

Emolga

Krabbox

Piccolente

Cosmog-Forschung zum GO Fest 2024 – Tafel 2/3 mit Emolga

Aufgabe Belohnung Fange 7 Emolga Begegnung mit Emolga Mache 8 Power-Ups bei Pokémon 20 Pokébälle Entwickle 9 Pokémon 3 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Aufgabe gelöst und alle Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem eine silberne Sananabeere, eine goldene Himmihbeere sowie eine Begegnung mit Cosmog.

Cosmog-Forschung zum GO Fest 2024 – Tafel 2/3 mit Krabbox

Aufgabe Belohnung Fange 7 Krabbox Begegnung mit Krabbox Mache 8 Power-Ups bei Pokémon 20 Pokébälle Entwickle 9 Pokémon 3 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Aufgabe gelöst und alle Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem eine silberne Sananabeere, eine goldene Himmihbeere sowie eine Begegnung mit Cosmog.

Cosmog-Forschung zum GO Fest 2024 – Tafel 2/3 mit Piccolente

Aufgabe Belohnung Fange 7 Piccolenet Begegnung mit Piccolente Mache 8 Power-Ups bei Pokémon 20 Pokébälle Entwickle 9 Pokémon 3 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Aufgabe gelöst und alle Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem eine silberne Sananabeere, eine goldene Himmihbeere sowie eine Begegnung mit Cosmog.

Cosmog-Forschung zum GO Fest 2024 – Tafel 3/3

Diese Tafel ist unabhängig von eurer Wahl bei allen Spielern identisch. Euch erwarten folgende Aufgaben und Belohnungen:

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 km 3 Beleber Kämpfe in einem Raid 3 Super-Tränke Verdiene 2.000 EP 3 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Habt ihr diese Aufgabe gelöst und alle Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr 5 Event-Sticker mit Necrozma, 10 Cosmog-Bonbons sowie eine Begegnung mit Pikachu mit Lunar-Krone.

Wie gefallen euch die Inhalte zur kostenlosen Spezialforschung? Für welchen Weg werdet ihr euch entscheiden? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Was währenddessen im Spiel los ist, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker zum GO Fest 2024.