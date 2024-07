Pokémon GO Fest 2024: Darum solltet ihr jetzt bei den Raids Sananabeeren benutzen

Beim Pokémon GO Fest 2024 spielen Raids wieder eine große Rolle. Diesmal könnt ihr die besiegten Pokémon sogar leichter fangen und leichter mehr Bonbons erhalten.

An diesem Wochenende steht das GO Fest 2024 an und bringt euch wie jedes Jahr allerlei Inhalte mit. Neben einigen Inhalten, die nur für Besitzer des Tickets verfügbar sind, gibt es auch einige, die für jeden Trainer zur Verfügung stehen.

Hierzu zählen beispielsweise die Raids. In den 5*-Raids könnt ihr während des Events die Ultrabestien und auch das legendäre Pokémon Necrozma finden, herausfordern und einfangen.

Und dabei könnt ihr diesmal sogar leichter an Bonbons gelangen, als es sonst bei Raids der Fall ist. Denn die Pokémon sind wesentlich leichter zu fangen, als ihr es von 5*-Raids gewohnt seid.

Ultrabälle bringen enormen Vorteil beim Fangen

Warum ist das Fangen einfacher? Vor dem GO Fest 2024 gab es das Event Besuch aus der Ultradimension . Hierbei gab es eine globale Herausforderung, die von den Trainern erfolgreich absolviert wurde.

Eine der zwei Belohnungen aus dieser Herausforderung, sind die Ultrabälle. Diese sind während des GO Fests 2024 nun verfügbar, sobald ihr einen 5*-Raid besiegt habt.

Wie kann ich leichter an Bonbons gelangen? Die Ultrabälle erhöhen die Chance, dass ein Pokémon gefangen wird, enorm. Dadurch könnt ihr beim Fangen der Ultrabestien und Necrozma reguläre und silberne Sananabeeren benutzen, die euch zusätzliche Bonbons beim Fangen der Bosse bringen.

Üblicherweise ist die Chance, dass ein 5*-Raid-Boss gefangen werden kann, wesentlich geringer. Dadurch ist die Nutzung von goldenen Himmihbeeren, die die Chance auf einen Fang erhöhen, üblich. Dies ist dank der Ultrabälle nun jedoch nicht zwingend notwendig.

Wenn ihr dennoch Probleme oder Pech beim Fangen der Bosse habt, könnt ihr natürlich weiterhin auf die Nutzung der Himmihbeeren setzen. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn ihr nur noch sehr wenige Bälle zur Verfügung habt und nicht riskieren wollt, dass das Pokémon flüchtet.

Während des GO Fests 2024 gibt es viele Inhalte, die auf euch warten. Hierzu zählen wilde Pokémon, Forschungen, Raids und noch mehr, worauf ihr euch freuen könnt. Eine Übersicht über alle Inhalte vom GO Fest 2024 haben wir für euch zusammengestellt, damit ihr genau wisst, was euch wann erwartet.