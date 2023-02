Pokémon GO: Fund deutet auf Einschränkungen bei den Raids hin – „Haben sie gerade die Raid-Stunde ruiniert?“

Eines der wichtigsten Features in Pokémon GO, ist die Teilnahme an Raids. Doch nun zeigt ein Fund, dass es hierbei wohl zu Einschränkungen kommen könnte. Wir von MeinMMO erklären euch, was gefunden wurde und wie die Trainer darauf reagieren.

Um welches Feature geht es? In Pokémon GO haben Trainer nicht nur die Möglichkeit wilden Spawns hinterherzujagen, sondern können durch Raids unter anderem auch gegen die beliebten legendären Raid-Bosse antreten.

Doch seit der Corona-Pandemie ist es nicht mehr nur persönlich vor Ort möglich, an solchen Raids teilzunehmen, sondern man kann auch in die Ferne eingeladen werden oder selbst Freunde zu Raids einladen – ganz bequem vom Sofa.

Damit könnte möglicherweise bald Schluss sein, denn laut den aktuellen Funden der PokeMiners haben die Entwickler in diesem Bereich wohl Einschränkungen geplant. Um was es dabei geht, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen im Quellcode von Pokémon GO nach neuen Informationen suchen. Diese stellen sie anderen Spielern öffentlich zur Verfügung.



Auch wenn sie in der Vergangenheit bewiesen haben, dass diese Daten recht zuverlässig sind, handelt es sich dabei um keine offiziellen Informationen. Ihr solltet sie daher mit einer gewissen Skepsis betrachten.

Fund zeigt mögliche Limitierung von Fern-Raids

Was wurde gefunden? Wie die PokeMiners über ihren Twitter-Account am 20. Februar 2023 mitgeteilt haben, sind sie bei ihrer letzten Suche im Quellcode von Pokémon GO auf einen Hinweis gestoßen, der in Zukunft Einschränkungen bei den Fern-Raids mit sich bringen könnte.

Demnach sollen diese täglich auf eine gewisse Anzahl limitiert werden. Wie viele Fern-Raids man dann noch machen kann, geht aus den Daten der PokeMiners jedoch nicht hervor. Den Daten aus dem Quellcode zufolge, soll es dann aber einen Timer geben, der euch anzeigt, wie viele Fern-Raids an diesem Tag noch möglich sind.

Sollte Niantic tatsächlich die Fern-Raids limitieren, dann müssten sich Trainer zukünftig wieder häufiger in lokalen Gruppen zu Raids vor Ort zusammenschließen, wie es vor der Pandemie einmal war. Einen ersten Anfang haben die Entwickler hierzu bereits mit der Einführung von Level-4-Raids nach dem Community-Day sowie den neuen Top-Raids gemacht, die nur vor Ort gespielt werden können.

Trainer meinen: “Das wird das Spiel zerstören”

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Trainer von dieser Neuigkeit wenig begeistert. Auch wenn die Fern-Raids ursprünglich nur wegen der Pandemie eingeführt wurden, haben sich die meisten Spieler in der Zwischenzeit an ihre Nutzung gewöhnt und nehmen nach wie vor gern an Fern-Raids teil.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass einige Spieler nun Bedenken haben, dass die maximale tägliche Anzahl an Fern-Raids für ihre Bedürfnisse nicht ausreicht und sehen teilweise sogar die beliebte wöchentliche Raid-Stunde in Gefahr. So fragt der Twitter-User Wakkie87 (via twitter.com): “Haben sie gerade eines ihrer Konzepte namens Raid-Stunde ruiniert?”.

Meinungen der reddit-Community: Und auch auf reddit sehen die Trainer hinter einer solchen Maßnahme große Schwierigkeiten und vermuten sogar das Ende von Raids und die Zerstörung des Spiels (via reddit.com):

breakingcustoms: “Niantic hasst wirklich Leute, die aus der Ferne spielen.”

The_Phantom_Cat: “Warum? Ich habe mehr Geld für Fern-Raids ausgegeben als für irgendetwas anderes, und ich kann nicht der Einzige sein.”

3163560: “Ich lebe in einer winzigen ländlichen Gemeinde (<1.500 Einwohner) in Australien, 5 Stunden von der nächsten Großstadt entfernt. Wenn ich keine Fern-Raids machen kann, kann ich nicht raiden.”

dabomerest: “Das wird das Spiel zerstören. Absolut schrecklicher, lächerlicher Schritt. Ich habe bereits weniger Raids gemacht, also lasst uns noch weniger machen.”

TheTjalian: “Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welcher Raid es war, da es jetzt schon ein paar Monate her ist, aber ich war in der Stadt und habe jeden Raid persönlich besucht. Die einzige Person, die tatsächlich bei jedem Raid anwesend war? Ich. Ich bekam tonnenweise Unterstützung von entfernten Teilnhemern – alles Leute aus meiner lokalen Gemeinschaft. […] Wir haben eine engagierte Gruppe von Leuten, die in der Regel ausreicht, um einen Raid zu bewältigen, aber realistisch gesehen treffen wir uns eigentlich nur während der Raid- oder Community-Days persönlich. Sehr selten treffen wir uns persönlich für einen einmaligen Raid. […] Die Abschaffung der Fern-Raids wäre der Tod des Raids in unserer Stadt außerhalb der Raid-Stunden/Tage.”

Das muss man beachten: Bei den gefundenen Informationen handelt es sich jedoch um sogenannte Leaks. Es sind also Daten, die nicht direkt von Pokémon GO stammen, weshalb sie diese auch entsprechend noch mal anpassen oder sich sogar gegen einen Release entscheiden können.

Es bleibt also vorerst abzuwarten, ob diese Änderung tatsächlich ins Spiel kommen wird und wenn ja, wie viele Fern-Raids dann täglich maximal machbar wären.

Wie denkt ihr über die Limitierung von Fern-Raids? Fändet ihr es sinnvoll, wenn wieder mehr in der lokalen Community geraidet werden müsste? Oder habt ihr Bedenken, dass eine Teilnahme an Raids für euch dann kaum noch möglich ist? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

