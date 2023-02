Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Taubsi und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 7. Februar, die Rampenlicht-Stunde mit Taubsi. Wir zeigen euch alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Am Dienstagabend ist bei Pokémon GO der festgelegte Termin für eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein besonderes Pokémon im Fokus des Events, das jede Woche wechselt. Zum Anfang eines Monats gibt das Team von Niantic an, welche Monster in den folgenden Wochen im Fokus stehen.

Begleitet wird jedes Event von einem Bonus, der entweder mehr EP, mehr Bonbons oder mehr Sternenstaub für euch bringt. Heute trefft ihr auf das Pokémon Taubsi aus der ersten Generation. Es gehört zu den Typen Normal und Flug und kann sich zu Tauboga und Tauboss weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 7. Februar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie ihr das von diesen Events kennt, beginnt auch diese Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr Ortszeit wieder.

Welche Boni gibt es? Taubsi werdet ihr nahezu überall in der Wildnis von Pokémon GO treffen. Die Begegnungen sind deutlich erhöht. Wenn ihr noch mehr Exemplare finden wollt, könnt ihr zur Hilfe einen Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Entwickeln von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Heute läuft die erste Rampenlicht-Stunde im Februar. Es erwarten euch noch drei weitere, die wir hier für euch aufgeführt haben:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Taubsi fangen? Ja, die schillernde Version von Taubsi ist bereits in Pokémon GO freigeschaltet worden. Mit Glück könnt ihr sie heute während der Rampenlicht-Stunde fangen. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen, anders als bei einem Community Day, nicht erhöht sind.

Das normale Taubsi und Shiny Taubsi im Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Falls ihr euch für PvP interessiert, dann ist Tauboss eine gute Wahl für die Super- und Hyperliga. Wer lieber Raids spielt, der findet mit Mega-Tauboss einen guten Angreifer. Es lohnt sich für PvP und PvE, ein paar starke Exemplare von Taubsi zu sichern und diese dann zu entwickeln.

Wer will, kann sich durch die Weiterentwicklungen von Pokémon dann noch zusätzliche Erfahrungspunkte verdienen.

