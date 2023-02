Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Pummeluff und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 21. Februar, eine Rampenlicht-Stunde mit Pummeluff statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das kurze Event startet, welchen Bonus es gibt und ob ihr mit etwas Glück auch ein schillerndes Exemplar bekommen könnt.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag veranstaltet Niantic ein einstündiges Event, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Das Monster könnt ihr dann an gefühlt jeder Ecke im Spiel finden.

Heute ist es wieder soweit und ihr könnt euch auf jede Menge Begegnungen mit dem Normal- und Fee-Pokémon Pummeluff freuen. Abgerundet wird die Rampenlicht-Stunde außerdem durch einen EP-Bonus.

Rampenlicht-Stunde am 21. Februar – Start, Boni & Shiny

Wann beginnt das Event? Die Rampenlicht-Stunde läuft immer dienstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Das wird auch heute, am 21. Februar 2023, wieder der Fall sein.

Welche Boni gibt es? Während des einstündigen Events, werdet ihr überall in der Wildnis auf Pummeluff treffen. Nutzt ihr zusätzlich noch einen Rauch, dann könnt ihr die Spawns nochmal erhöhen.

Neben den zahlreichen Begegnungen mit dem kleinen Monster, könnt ihr euch außerdem über doppelte EP (Erfahrungspunkte) beim Fangen freuen. Dieser EP-Bonus gilt für alle gefangenen Monster während des Kurz-Events.

Im Februar 2023 ist die Rampenlicht-Stunde mit Pummeluff bereits die dritte dieser Art. Welche Inhalte euch in der kommenden Woche erwarten, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2023 und ihre Boni

Gibt es Shiny-Pummeluff? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an seinen grünen Augen. Im Gegensatz zum Community Day, ist die Shiny-Chance während der Rampenlicht-Stunde aber nicht erhöht.

Pummeluff und Knuddeluff normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Pummeluff? Das Normal- und Fee-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation lässt sich zu Knuddeluff weiterentwickeln. Besonders stark sind die beiden Monster allerdings nicht und finden deshalb in Raids und in PvP-Kämpfen eher keine Verwendung.

Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich daher in erster Linie für Shiny-Jäger sowie wegen des EP-Bonus. Wer auf dem Weg zu Level 50 noch die einen oder anderen Erfahrungspunkte benötigt, sollte sich den Bonus daher nicht entgehen lassen.

