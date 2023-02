Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Fleknoil und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 14. Februar, die Rampenlicht-Stunde mit Fleknoil. Wir zeigen euch alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO für 60 Minuten eine Rampenlicht-Stunde. Zum Anfang des Monats bestimmt das Team von Niantic, welche Pokémon in den nächsten Wochen dort erscheinen. Eins von ihnen steht dann dienstags im Fokus und taucht deutlich häufiger in der Wildnis auf.

Begleitet wird so ein Event von einem Bonus, der mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons bringt. Heute trefft ihr auf das Pokémon Fleknoil aus der fünften Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Flug und Psycho und kann sich zu Fletiamo weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 14. Februar – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Die Rampenlicht-Stunde beginnt heute wieder zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr. Das Event läuft eine Stunde lang und wird um 19:00 Uhr beendet.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis trefft ihr häufig auf Fleknoil. Wer noch mehr Spawns des Pokémon wünscht, kann zusätzlich Rauch aktivieren.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub. Das zählt für alle Pokémon, die ihr aus verschiedenen Quellen während des Events fangt. Wer sich diese 3 Quests aus dem Valentinstags-Event aufbewahrt hat, sollte sie heute Abend einlösen.

Heute läuft bereits die zweite Rampenlicht-Stunde im Februar 2023. Zwei weitere Events dieser Art erwarten euch noch diesen Monat. Deren Inhalte zeigen wir euch hier:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Fleknoil fangen? Ja, die schillernde Form von Fleknoil ist bereits verfügbar und kann in Pokémon GO gefangen werden. Mit Glück trefft ihr sie heute während der Rampenlicht-Stunde. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen, anders als bei einem Community Day, nicht erhöht sind.

Shiny Fleknoil und Fletiamo im Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wer bei der Rampenlicht-Stunde heute auf starke Angreifer hofft, der wird kein Glück haben. Fleknoil und Fletiamo sind keine starken Kämpfer. Weder in Raids noch in PvP.

Dafür lohnt sich der Sternenstaub-Bonus für euch. Damit könnt ihr eure Ressourcen schnell und einfach füllen.

