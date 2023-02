Pokémon GO: Las Vegas zeigt, wie heftig die neue Jirachi-Forschung ist

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was sagt ihr zu der Forschung? Findet ihr es gut, dass Niantic solche Aufgaben bringt, an denen man länger arbeiten muss, oder schließt ihr eine Spezialforschung lieber schnell ab?

Weitere Schritte sind noch nicht bekannt, weil die Trainer nun erstmal daran arbeiten müssen, so viele Pokémon aus den verschiedenen Regionen zu fangen. Es soll aber insgesamt 6 Schritte mit mehreren Aufgaben bei dieser Forschung für Trainer geben, die vor Ort in Las Vegas spielen.

Die Forschung aus Las Vegas hat im Vergleich zur Globalen Forschung weniger Schritte, bis man Shiny Jirachi begegnet. Die Basis soll aber ähnlich sein. Spieler teilten jetzt die ersten 3 Aufgaben. So kriegen wir hier einen groben Ausblick darauf, was uns beim weltweiten Event der Hoenn-Tour erwarten könnte.

In Pokémon GO läuft gerade die Hoenn-Tour für Trainer, die in Las Vegas vor Ort sind. Dort wurde eine Spezialforschung mit Jirachi freigeschaltet. Schon der erste Abschnitt der Spezialforschung lässt ahnen, wie hart die Arbeit daran wird.

