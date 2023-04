Pokémon GO: Seite 5 der Meisterwerk-Forschung „Erfüllter Wunsch“ bestätigt

In Pokémon GO haben Spieler nun die fünfte Seite der Meisterwerk-Forschung mit Jirachi aufgedeckt. Durch einen Screenshot wissen wir jetzt, welche Aufgaben euch dort erwarten.

Was ist das für eine Forschung? Mit der Meisterwerk-Forschung „Erfüllter Wunsch“ könnt ihr euch Shiny Jirachi in Pokémon GO sichern. Allerdings sind die Aufgaben knackig und benötigen viel Geduld.

Jetzt wurde von Spielern (via Reddit.com) bestätigt, wie es in Kapitel 5 weitergeht und welche drei Aufgaben und Belohnungen euch darin erwarten.

Meisterwerk-Forschung „Erfüllter Wunsch“ 5/6

Aufgabe Belohnung Fange 1.000 Pokémon 1.000 Sternenstaub Fange 7 Tage hintereinander ein Pokémon 7 Goldene Himmihbeeren Erreiche Level 40 4.000 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und euch die entsprechenden Belohnungen abgeholt habt, dann erwarten euch zusätzlich 3.850 Erfahrungspunkte, 3.850 Sternenstaub und eine Begegnung mit einem Pokémon.

Bei der Begegnung handelt es sich um Shiny Jirachi.

In den Kommentaren auf reddit ist man geteilter Meinung über die Aufgaben. Manche Trainer finden es gut, dass man mit großen Aufgaben lange beschäftigt ist und damit immer etwas zu tun hat. Andere erklären, dass sie noch in Kapitel 3 festhängen, bei dem man 10 Kecleon fangen soll. Es würde für sie noch lange dauern, überhaupt in die Nähe von Kapitel 5 zu kommen.

Einen Vorteil sehen die Trainer aber auch bei der Aufgabe, für die man 1.000 Pokémon fangen muss. Denn solche Aufgaben gab es in Vergangenheit schon und dadurch weiß man: Wenn man mit einem Quick-Catch ein Pokémon fangen will, sieht man direkt durch den Fortschrittsbalken der Spezialforschung, ob es geklappt hat.

Wie gefallen euch die Aufgaben? Findet ihr es gut, dass ihr daran länger zu arbeiten habt oder bevorzugt ihr Quests, die ihr schnell lösen könnt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

