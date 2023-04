Shiny-Jäger aufgepasst: Pokémon GO startet am Sonntag ein starkes Forschungs-Event

In Pokémon GO startet am Sonntag, den 23. April 2023 ein Forschungs-Event rund um Flunschlik. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Es handelt sich um eine “Begrenzte Forschung”, also ein Event, das sich um Feldforschungsaufgaben dreht. Diese Aufgaben müsst ihr durch das Drehen von PokéStops sammeln.

Habt ihr die Aufgaben dann wiederum abgeschlossen, erwarten euch Begegnungen mit Flunschlik und Galar-Flunschlik.

Wann läuft das Event? Es startet am Sonntag, den 23. April 2023 um 14:00 Uhr. Es läuft dann bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Somit habt ihr drei Stunden Zeit, um euch auf Forschungsreise zu begeben und nach den beiden Flunschlik-Varianten zu suchen – inklusive ihrer Shiny-Formen.

Bessere Shiny-Chance für Flunschlik durch Forschungs-Event

Das ist spannend für Shiny-Jäger: Galar-Flunschlik ist schon länger im Spiel als Shiny zu bekommen, das reguläre Flunschlik feiert aber sein schillerndes Debüt bei diesem Event. Seine Shiny-Version könnt ihr nun zum ersten Mal fangen.

Und die Chancen darauf stehen besser als sonst, denn: Laut Ankündigung wird die Shiny-Chance für Flunschlik und Galar-Flunschlik beim Event erhöht sein.

So sehen die Shinys aus:

So sehen Galar-Flunschlik und Flunschlik als Shiny aus

Lohnt sich Flunschlik? Für Shiny-Sammler lohnt sich die Suche sicherlich, doch auch in der Kampfliga hat zumindest Galar-Flunschlik einen guten Platz. Laut PvPoke-Datenbank liegt Galar-Flunschlik in der Superliga sogar auf Rang 2 der besten Pokémon. Auch in der Hyper-Liga kann es sehr gut mithalten (Platz 24), in der Meisterliga fällt es eher zu schwach aus.

Das normale Flunschlik ist derweil im PvP eher vernachlässigbar. Und zu den besten Angreifern gegen Arenen und Raids in Pokémon GO gehören beide nicht.

Was passiert noch beim Event? Der Fokus liegt auf Flunschlik. Allerdings werden einige weitere Monster in der Wildnis spawnen. Mögliche Shinys (aber ohne erhöhte Shiny-Chance) haben wir mit einem Sternchen* markiert:

Sandan*

Digda*

Skorgla*

Quiekel*

Phanpy*

Larvitar*

Camaub*

Schmerbe*

Puppance*

Hippopotas*

Rotomurf*

Zudem läuft nun auch noch die Umweltwoche in Pokémon GO. Deren Boni könnt ihr also auch am Wochenende weiterhin ausnutzen.