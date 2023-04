Mann klaut wertvolle Pokémon-Karten im wohl größten Diebstahl in der Geschichte des Spiels – Ruiniert alles mit einem Fehler

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Die gestohlenen Pokémon-Karten waren bereits selten, doch eine Sammelkarte aus Magic the Gathering kann das toppen: Sie soll nur ein einziges Mal gedruckt werden. Bereits vor Release versuchen Sammler, die einzigartige Karte in ihren Besitz zu bringen und bieten dafür viel Geld:

Wie endete das Ganze? Wie die Seite PC Gamer berichtet, konnten die Karten sichergestellt werden und die Polizei ermittelt gegen den angeblichen Dieb. In einem Statement von Trading Card World heißt es, es habe sich dabei um die bisher größte Rückgabe von gestohlenem Eigentum in der Geschichte des Sammelkarten-Spiels gehandelt.

Wie flog der Diebstahl auf? Der angebliche Dieb machte einen entscheidenden Fehler: Statt die Karten einzeln nach und nach zu verkaufen, wollte er seine gesamte Beute auf einen Schlag loswerden. Er kontaktierte also Trading Card World, einen Laden für Sammelkarten, und fragte, ob sie Interesse an seltenen Karten aus dem “Fusions Angriff”-Set hätten.

Ein Mitarbeiter einer Druckerei soll seinen Job genutzt haben, um unzählige seltene Pokémon-Karten mitgehen zu lassen. Als er seine Beute zu Geld machen will, stellt er sich jedoch so ungeschickt an, dass der Diebstahl auffliegt.

