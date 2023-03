Magic the Gathering: Sammler bietet 100.000 $ für die seltenste Magic-Karte aller Zeiten – Unter einer Bedingung

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Der bekannteste Sammler von NFT-Affen fällt auf eigene Fake-Seite herein – Verliert in 15 Minuten rund 150.000 Euro

Was ist das für ein Angebot? Der bekannte Sammler Dan Bock setzte in einer Facebook-Gruppe für den gehobenen Handel und Tausch mit Magic-Karten ein Kopfgeld von 100.000 US-Dollar für die einzigartige Karte aus. Alternativ bietet er an, das höchste seriöse Angebot zu überbieten.

Was ist das für eine Karte? Das Sammelkarten-Spiel Magic: The Gathering lässt sich immer wieder neue Tricks einfallen, um die Sammel-Leidenschaft der Spieler auch nach 30 Jahren noch aufrechtzuerhalten. Für das kommende Crossover mit dem Universum von Herr der Ringe haben sie sich etwas ganz besonders ausgedacht.

