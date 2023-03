Niedliche Sammelfiguren für 30 Millionen $ sollen entsorgt werden – Baby Yoda könnte im Müll landen

Die Firma hinter Funko Pops hat zu viele Lagerbestände und plant wohl, Sammel-Figuren im Wert von bis zu 36 Millionen Dollar zu entsorgen.

Hinweis: Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Die Firma Funko ist vor allem für ihre Funko Pops bekannt. Das sind kleine bis mittelgroße Figuren, die Charaktere aus bekannten Franchises der Film-, Serien- und Spielelandschaft abbilden.

So gibt es Anime-Figuren bis hin zu Charakteren aus „The Office“ oder Apex Legends. Funko bietet eine riesige Auswahl an bunten Charakteren. Jedoch gingen in letzter Zeit die Verkaufszahlen anscheinend so weit zurück, dass Lagerbestände aufgelöst werden müssen.

Reddit-User u/edelwiess20 postete ein Video, dass Funko-Verpackungen auf einer Müll-Deponie zeigt:

Was sagt das Unternehmen? In einer Pressemitteilung am 1. März 2023 veröffentlichte der Hersteller der Funko Pops einen Finanzbericht zum 4. Quartal in 2022 und einen Ausblick auf 2023.

In einem Absatz heißt es: „Die Vorräte beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 246,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 48 % im Vergleich zum Vorjahr.

Darin enthalten sind Bestände, die das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2023 abzubauen beabsichtigt, um die Kosten zu senken, indem die Lagerbestände an die Betriebskapazität unseres Vertriebszentrums angepasst werden.

Es wird erwartet, dass dies in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu einer Abschreibung in Höhe von etwa 30 bis 36 Millionen US-Dollar führen wird“. (via investor.funko.com)

Was bedeutet das? Die Firma beschreibt damit ein Problem: Die Lagerbestände nehmen überhand und werden nun verringert. Dabei ist es jedoch offenbar günstiger, die Figuren auf Müllhalden zu entsorgen, statt sie zu verramschen.

Das legt zumindest auch das reddit-Video nahe, das ihr oben sehen könnt.

Wie kommt es zu dem überflüssigen Bestand? Die letzten Jahre verkauften sich die Figuren wohl recht gut. Vor allem im Rahmen der Pandemie liefen die Verkäufe besonders glänzend für das Unternehmen.

Doch jetzt scheint die Nachfrage nach den kleinen Figuren deutlich geringer auszufallen, sodass man offenbar auf den Beständen sitzen bleibt.

