Sammler versenkt den Preis eines Sportwagens für seltenen Skin in einem 10 Jahre alten Shooter

Der Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive hat zwar bereits etliche Jahre auf dem Buckel, erfreut sich aber immer noch großer Beliebtheit – und das nicht nur bei Spielern. Sammler sind bereit, Unsummen für kosmetische Items hinzulegen.

Was ist das für ein Skin? Ein Spieler hat auf der chinesischen Version von Buff, einem virtuellen Marktplatz für Items aus CS:GO und Badlanders, einen begehrten Waffenskin erstanden. Für den AK-47-Skin “Wild Lotus” legte er 1.095.000 Yuan hin, umgerechnet knapp 150.000 Euro.

Was hat es mit den Skins in CS:GO auf sich? Counter-Strike ist eigentlich ein Taktik-Shooter, hat sich aber auch einen großen Markt für kosmetische Items geschaffen. Die Skins kommen aus Lootboxen, welche man sich verdienen kann. Zum Öffnen braucht es dann aber noch einen Schlüssel, den man kaufen muss.

Das System mit den Lootboxen ist umstritten, gleicht es doch einer Form von Glücksspiel. Erschwerend kommt hinzu, dass die Items mit unterschiedlichen Gebrauchsspuren aus der Box kommen können, was ihren Wert beeinflusst: „Kampfspuren“ drücken den Preis, während „fabrikneu“ ihn merklich steigen lässt.

Richtig viel Geld für 4 Sticker

Was ist jetzt das Besondere an dem Skin? Der „AK-47 Wild Lotus Skin“ ist bereits ziemlich selten: Nur circa 3.000 Exemplare soll es weltweit geben. Die von dem Sammler erstandene Variante ist zudem „fabrikneu“, was ihr schonmal einen Wert im fünfstelligen Bereich einbringt.

Dieses spezielle Stück ist jedoch noch mit 4 „Reason Holo“-Stickern geschmückt. Das sind Sticker des E-Sport-Teams Reason aus dem 2014 CS:GO Major in Katowice. Jedes der Teile ist ungefähr 40.000 US-Dollar wert, was einen Gesamtwert von 160.000 $ nur für die Sticker ergibt.

Der Sammler hat mit seinem Kauf also auch noch ein richtiges Schnäppchen gemacht. In dem eingebundenen Tweet seht ihr, wie das gute Stück mitsamt Stickern aussieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wohin mit dem ganzen Geld?

Wie wird das diskutiert? Tatsächlich sind derartige Preise keine Seltenheit für Counter-Strike-Skins. Vor etwas über 2 Jahren zahlte bereits jemand fast 150.000 $ für den damals teuersten Skin im Spiel, ebenfalls ein AK-47-Skin.

Das teuerste Item in CS:GO schlägt sogar mit 1,5 Millionen $ zu Buche. Der „AK-47 Wild Lotus Skin“ sollte es dank der Sticker dennoch in die Top 10 der teuersten Käufe bisher schaffen (via dexerto). Auf Twitter entstand daher eine rege Diskussion zum Thema.

Während einige Nutzer schockiert von der Summe sind und nicht verstehen können, warum jemand so viel Geld für bunte Pixel ausgibt, halten andere dagegen. Auf einen Kommentar, dass für die Summe auch ein brandneuer Mercedes AMG drin gewesen wäre, lautet die Antwort: „Die Leute, die sowas kaufen, haben schon 10 AMGs, mein Freund“ (via Twitter). Wofür sollen sie das ganze Geld auch sonst ausgeben?

Immerhin: Der blumige Skin wird wohl nicht in einem virtuellen Safe verstauben: Besitzer leihen ihre Schmuckstücke oft Profi-Spielern, damit sie diese bei größeren Turnieren zeigen können.

Auch der deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris öffnet derzeit munter Loot-Boxen in der Hoffnung, den ganz großen Hauptgewinn zu ziehen, doch sein neues Messer ist leider nicht „fabrikneu“:

MontanaBlack hat Counter-Strike für sich entdeckt, öffnet massig Loot-Boxen – „Dieses Messer hat mich 5.000 € gekostet“