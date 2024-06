Das größte Spiel auf Steam bannt angeblich 15 % seiner Spieler permanent

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Nicht nur in Counter-Strike ist Cheating ein altbekanntes Problem. Auch in Spielen wie Destiny 2 ist dies immer wieder ein Thema. Den Machern von Destiny 2 gelang jedoch ein wichtiger erster Schlag gegen einen Cheat-Anbieter. Worum es in dem Prozess ging, könnt ihr hier nachlesen: Destiny 2 gelingt ein wichtiger Schlag gegen Cheat-Anbieter – Könnte das Gaming verändern

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to