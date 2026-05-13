Gamer huldigen Valve, denn der Skin-Handel von CS2 auf Steam ist plötzlich viel besser

Valve hat ein Update für Steam veröffentlicht und damit eine Sache verbessert, die vielen CS2-Spielern viel zu wichtig ist: den Skin-Handel.

Was ist das für ein Update? Am 12. Mai 2026 hat Valve ein Update für den Community-Marktplatz von Steam veröffentlicht, das fortan in einer Beta-Phase verfügbar ist.

Das Update nahm verschiedene Änderungen am Marktplatz vor, darunter Verbesserungen der Gegenstandsseiten, Angebotslisten sowie der Such- und Filterfunktionen. Das Unternehmen erklärte dabei, Counter-Strike 2 für ihre Tests verwendet zu haben, weil sie bei dem Spiel direkt an der Entwicklung beteiligt sind.

Video starten Counter-Strike 2 läutet eine neue Ära ein – Die wichtigsten Änderungen im Video Autoplay

Was genau wurde verändert? Zum einen brachte das Update eine verbesserte Übersicht der Angebote. Die Angebotsseiten bieten nun mehr Platz für Bilder, Beschreibungen und für zusätzliche Informationen wie – im Fall von CS2‑Skins – den Abnutzungsgrad, Mustervorlagen und angebrachte Accessoires. Spieler sollen nun nicht mehr das Spiel starten müssen, um alle Details zu sehen, sondern diese direkt auf Steam präsentiert bekommen.

Außerdem sollt ihr nun nach allen Daten filtern und sortieren können, die im Communitymarkt angegeben wurden, um schneller einen gewünschten Gegenstand zu finden. Ebenso können nun ähnliche Gegenstände im Sinne von Preis oder Abnutzungsgrad auf einer Seite gruppiert werden.

Die Gegenstandsseiten sollen nun alle Daten anzeigen und ein breiteres Layout, zusätzliche Kategorien, bessere Graphen und neue Filter haben. Eine detaillierte Übersicht mit allen Änderungen findet ihr auf Steam.

Das sagt die Community zu dem Update: Viele CS2-Spieler loben Valve für das Update und bedanken sich. Auf Reddit schwärmt ein Nutzer etwa: „Woah, das sieht fantastisch aus.“ Ein anderer feiert: „Endlich haben sie ihn [Anm. d. R.: den Marktplatz] geändert. Ich brauche keine Extensions mehr.“

Auch auf Steam gibt es viele positive Kommentare. Ein Spieler kommentiert: „Ich liebe das so sehr.“ Ein anderer schreibt: „Das ist, warum die Konkurrenz nicht mit Steam mithält. Sie wissen, was ihre Kunden wollen.“ Negative Kommentare betreffen weniger die Änderungen, sondern eher andere bestehende Probleme im Sinne von: Sie überarbeiten den Markt, statt das Cheating-Problem zu lösen.

Valve arbeitet stetig an neuen Features und Verbesserungen für Steam. Schon im April fanden Nutzer etwa Hinweise darauf, dass es bald ein Feature geben könnte, das euch anzeigt, wie viele FPS ihr in einem Spiel haben könntet. Hier erfahrt ihr mehr dazu: Steam könnte bald ein neues Feature bekommen, damit ihr kein Geld mehr für schlecht laufende Spiele verschwendet