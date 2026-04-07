Steam könnte bald eines der nützlichsten Features überhaupt bekommen, damit ihr kein Geld mehr für schlecht laufende Spiele verschwendet

Ein Nutzer hat Anzeichen eines möglicherweise kommenden Features für Steam entdeckt, das euch vor FPS-Problemen bewahren soll.

Im Februar 2026 veröffentlichte Valve eine Beta-Version von Steam, in der ihr Valve die Erlaubnis erteilen konntet, Daten bezüglich eurer Framerate zu sammeln. Steam hat dann beobachtet, wie viele FPS ihr in einem Spiel habt.

Valve führte damals aus, dass diese Informationen dazu beitragen würden, mehr über die Spielkompatibilität zu erfahren und Steam zu verbessern. Die Funktion sei dabei vor allem auf Geräte ausgerichtet, auf denen SteamOS läuft. Nun ist einem Steam-Nutzer jedoch aufgefallen, dass der Beta-Version einige Neuerungen hinzugefügt wurden.

Steam könnte zukünftig eure FPS schätzen

Was ist das für ein Feature? Wie der Nutzer auf Resetera erklärt, könnten diese Neuerungen ein Feature auf Steam andeuten, das euch eine Schätzung der zu erwartenden Framerate in einem Spiel liefert.

Das Feature trägt auf einem beigefügten Screenshot den Titel „Framerate Estimator“, zu Deutsch etwa „Bildraten-Schätzer“:

Aus dem Screenshot geht zudem hervor, dass ihr bei dem möglicherweise kommenden Feature wohl verschiedene Angaben zu eurem System wie der verwendeten CPU oder GPU machen sowie ein konkretes Spiel auswählen könnt.

Anschließend würde euch das Feature wohl eine Schätzung präsentieren, wie viele FPS ihr in dem jeweiligen Spiel haben könntet.

Welchen Nutzen hat das? Viele Spiele erscheinen heutzutage nicht perfekt optimiert und haben zum Release Performance-Probleme. Das ist besonders bei Vollpreistiteln ärgerlich, da ihr viel Geld bezahlt und dann ein Spiel bekommt, das für euren Geschmack niedrige FPS hat oder sogar ruckelt.

Damit ihr kein Geld für schlecht optimierte Spiele verschwendet, ist es sinnvoll, vorher in Erfahrung zu bringen, wie viele FPS ihr in dem jeweiligen Spiel etwa haben könntet. Für unerfahrene Nutzer ist es jedoch oftmals schwierig, herauszufinden, wie gut ein Spiel auf dem eigenen Gaming-PC läuft. Es gibt zwar verschiedene Quellen für Benchmarks, doch das ist häufig mit einer recht aufwendigen Recherche auf verschiedenen Websites verbunden. Zudem besteht das Problem, dass die im Test verwendete Hardware gegebenenfalls zu stark abweicht, um ein verlässliches Ergebnis zu liefern.

Steam könnte hier eine unkomplizierte Lösung bieten. Die Schätzungen würden dabei wahrscheinlich auf den gesammelten Informationen der zahlreichen Steam-Nutzer basieren, wodurch das Suchen nach einem Test mit vergleichbarer Hardware ein Ende hätte.

Den verlässlichsten Eindruck darüber, wie gut ein Spiel auf eurem PC läuft, bekommt ihr aber weiterhin, indem ihr es selbst testet. Auch hier hat Steam eine einfache Lösung für euch parat, damit ihr kein Geld aus dem Fenster werft. Mehr dazu hier: Ein Spiel auf Steam zurückgeben – So leicht geht es