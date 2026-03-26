Wenn ihr zu viel Geld auf Steam ausgebt, könnt ihr eine Sperre von Valve bekommen

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< 1 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Wenn ihr zu viel Geld auf Steam ausgebt, könnt ihr eine Sperre von Valve bekommen

Valve möchte wohl nicht, dass ihr Steam als Bank benutzt und euer Geld dort bunkert – zumindest bekommt ihr eine Sperre, wenn ihr es übertreibt.

Was hat es mit der Sperre auf sich? Valve schränkt ein, wie viel Geld jeder Nutzer seinem Steam-Guthaben pro Tag hinzufügen kann. Solltet ihr diese Grenze überschreiten, sperrt Valve für euch die Funktion, neues Geld eurem Guthaben hinzuzufügen.

Für US-amerikanische Kunden liegt dieses Limit bei 2.000 US-Dollar. In anderen Währungen soll das Limit bei einem Wert liegen, der umgerechnet etwa 2.000 US-Dollar entspricht. (via Steam).

Wenn ihr auf Steam beispielsweise Spiele im Wert von 3.000 € an einem Tag mit Steam-Guthaben kaufen wollt, wird euch dieses Limit zwischenzeitlich in die Quere kommen.

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Könnt ihr die Grenze umgehen? Nein, eher nicht, wie die Situation des Twitch-Streamers Jynxzi zeigt. Der Content-Creator ließ sich Steam-Geschenkkarten schicken, erhielt dann allerdings eine 3-tägige Markteinschränkung. Statt bis zum Ende des Tages kein Geld aufladen zu können, konnte er dann 3 Tage lang gar nicht auf dem Steam-Marktplatz aktiv werden.

Steam warnt euch allerdings davor, wenn durch die Annahme einer Geschenkkarte eine Markteinschränkung droht.

Des Weiteren untersagt Steam, Artikel wie Skins in Counter-Strike 2 auf dem Community-Markt zum Verkauf anzubieten, wenn das Steam-Guthaben des Verkäufers zusammen mit dem der Verkaufspreis des Artikels die 2.000 US-Dollar überschreiten würde.

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