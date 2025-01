Vater fragt, ob er die Spiele seines verstorbenen Sohnes verschenken kann – Die Regeln von Steam sind eindeutig

Ein trauernder Vater hat sich an die Community zu Steam auf Reddit gewandt, und nach einer Möglichkeit gefragt, die Spiele seines verstorbenen Sohnes weiterzugeben. Leider sind die Regeln von Valve in solchen Fällen ziemlich eindeutig.

Das ist die Geschichte des Vaters: Am 31. Dezember 2024 wandte sich ein trauernder Vater an die Community im Steam-Subreddit. Wie er erklärte, habe sein Sohn eine gewaltige Sammlung von Spielen auf Steam. Im Oktober sei sein Sohn allerdings tragischerweise verstorben.

Nun möchte der Vater wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Spiele seines Sohnes weiterzugeben. Somit könne vielleicht noch irgendjemand einen Nutzen davon haben, und es würde zumindest etwas Gutes aus der Situation entstehen.

Der trauernde Vater betont, dass wohl noch einige Zeit vergehen wird, ehe er sich bereit fühlt, sich damit auseinanderzusetzen. Den Account seines Sohnes einfach zu schließen möchte er jedoch nicht – das würde sich anfühlen, als würde er seine Existenz auslöschen.

Neben Beileidsbekundungen ist die Community schnell mit Ratschlägen zur Stelle – warnt den Vater aber auch.

Community warnt: Steam sollte besser nichts davon erfahren

So sieht Steam das: Die Regeln der Plattform sind da ziemlich eindeutig. Grundsätzlich ist es nicht möglich, ein Spiel zu verschenken, das sich bereits in der Bibliothek befindet. Der Vater kann die Games seines Sohnes also nicht einfach so weitergeben.

Darüber hinaus warnt die Community: Der Vater solle Steam keinesfalls wissen lassen, dass der ursprüngliche Besitzer des Accounts verstorben sei. Denn dann könnte das Benutzerkonto einfach geschlossen werden – die Spiele und das Andenken des Sohnes wären damit verloren.

Gemäß den Nutzungsrichtlinien von Steam ist es Nutzern nämlich nicht erlaubt, die Zugangsdaten ihres Accounts weiterzugeben, oder ihn an eine andere Person zu übertragen. Auch eine Vererbung ist somit ausgeschlossen. Das bestätigte Valve erst im Mai auf die Nachfrage eines Nutzers.

Unsere Kollegen von GameStar wollten von einem Experten wissen, wir das eigentlich rechtlich aussieht, und fragten einen Anwalt, ob man seine Spielbibliothek vererben könnte. Die Antwort findet ihr auf GameStar PLUS.

So könnte der Vater das Andenken an seinen Sohn bewahren

Gibt es eine Lösung? Die Community rät dem Vater, eine Steam Familie einzurichten. Auf diese Weise würde der Account seines Sohnes erhalten bleiben, inklusive aller Spielzeiten, Achievements und Leaderboard-Einträge. Gleichzeitig könnten seine Freunde als Mitglieder seiner Familie auf seine Spiele zurückgreifen.

Das ist zwar nicht, wie Valve die Nutzung dieses Features vorsieht, aber wie schon beim Übertragen des Accounts gilt wohl „Was Steam nicht weiß…“.

Der Vater erklärt, dass er noch nicht über sich bringe, auf den PC seines Sohnes zuzugreifen. Für den Moment will er den Account erstmal behalten und eines Tages vielleicht ein paar Spiele darauf zocken – auch, wenn er meint, dass sein Sohn sicherlich nicht allzu erfreut wäre, wenn er all seine Statistiken „ruiniere“ (via Reddit).

Die Regeln von Steam sind in solchen Fällen deshalb so knallhart, weil Nutzern die Spiele, welche sie erwerben, streng genommen nicht gehören. Die Plattform selbst erinnert euch beim Kauf mittlerweile daran, dass ihr nur eine Lizenz ersteht. Mit dem Tod verfällt das Nutzungsrecht. Allerdings berichten einige Nutzer auch, dass Steam in solchen tragischen Fällen manchmal eine Ausnahme macht, und die weitere Nutzung des Accounts erlaubt.