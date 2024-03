Steam-Familie: Alle Informationen zum neuen Feature von Steam im Überblick

Steam hat mit “Steam-Familie” ein neues Feature vorgestellt. MeinMMO gibt euch einen Überblick über die Funktion und was ihr alles damit machen könnt.

Was ist Steam-Familie? Mit der „Steam-Familie“ hat Valve ein neues Feature für den Steam-Client vorgestellt. Der Entwickler ersetzt damit die bisherige Familienbibliothek und die Familienansicht durch eine neue Funktion.

Steam-Familie installieren und ausprobieren

So testet ihr Steam-Familie: Wenn ihr das Feature ausprobieren wollt, müsst ihr euch an der Beta anmelden. Sobald das Update in den offiziellen Client “überführt” wird, fällt dieser Punkt in Zukunft dann weg.

Klickt im Steam-Client oben links auf „Steam“ und wählt im Menü die „Einstellungen“ aus.

Klickt im Tab „Oberfläche“ unter der Option „Client-Beta-Teilnahme“ auf das Auswahlmenü.

Wählt in der Auswahlliste die Option „Steam-Familien-Beta“ aus. Startet Steam anschließend neu, dann wird das Update angewendet.

Steam-Familie erstellen und verlassen

So erstellt ihr eine Steam-Familie: Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ihr bereits das Beta-Update installiert habt und damit auch Zugriff auf “Steam-Familie” habt. Sonst seht ihr noch die alten Einstellungen:

Öffnet Steam, klickt oben links auf Steam und wählt dann „Einstellungen.“

Im neuen Fenster wechselt ihr dann auf den Reiter „Familie.“

Hier könnt ihr die Steam-Familie aktivieren und weitere Mitglieder hinzufügen.

Wie viele Personen können teilnehmen? Insgesamt können bis zu 6 Personen an einer Steam-Familie teilnehmen. Valve hatte jedoch in einem Post erklärt, dass man das Feature weiterhin beobachten wolle und “die Regeln für die Mitgliedschaft in einer Steam-Familie im Laufe der Zeit ändern” werde.

Kann man die Steam-Familie verlassen? Ja, ein Erwachsener kann jederzeit die Steam-Familie verlassen. Kinder können das nur mit der Bestätigung eines Erwachsenen. Verlässt eine Person eine Steam-Familie, dann gibt es eine Wartezeit von einem Jahr, bevor ein neues Mitglied hinzugefügt den freien Platz einnehmen kann.

Steam-Familie: Familienbibliothek und Kindersicherung

Was ist die Familienbibliothek? Alle Spieler in einer Steam-Familie teilen sich alle Spiele ihrer Accounts. Bisher gab es die Einschränkung, wenn ihr über „Family Sharing“ ein Spiel verliehen hattet, konntet ihr selbst euren Account nur bedingt nutzen.

Die neue Familienbibliothek erlaubt es, auch dann ein Spiel aus der Kollektion eines Familienmitglieds zu spielen, wenn dieses gerade online ist und einen anderen Titel spielt. Sollten in der Familienbibliothek mehrere Exemplare eines Spiels vorhanden sein, kann es von mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig gespielt werden.

Welche Spiele kann ich teilen? Ihr teilt alle Spiele, die sich im Besitz aller Familenmitglieder befinden und die geteilt werden können. Spiele-Entwickler können die Familienbibliothek einschränken und das Teilen eines Spiels verbieten. Ihr könnt nicht einzelne Spiele teilen, sondern teilt immer alles.

Was ist die Kindersicherung? Mit der Kindersicherung können alle Erwachsenen innerhalb der Steam-Familie festlegen, welche Spiele wie lange von Kindern gespielt werden dürfen. Dadurch könnent ihr die Zeit von Kindern auf Steam jederzeit festlegen.

Mithilfe der Kindersicherung können Erwachsene…

den Zugriff auf geeignete Spiele erlauben.

den Zugriff auf den Steam-Shop, die Community sowie den Chat mit Freunden einschränken.

stündliche/tägliche Spielzeitbegrenzungen festlegen.

die Spielzeit verfolgen.

Anfragen nach zusätzlicher Spielzeit oder Zugriff auf ausgewählte Funktionen genehmigen oder ablehnen (vorübergehend oder dauerhaft).

sowie den Account eines Kindes wiederherstellen, falls das Passwort verloren gegangen ist.

Mehr zu Steam: Steam bringt eine neue Funktion, mit der ihr eure Spiele verstecken könnt. Das ist praktisch, wenn nicht alle sehen sollen, was ihr spielt. Auch sonst gibt es ein paar sinnvolle Verbesserungen, etwa für euren Warenkorb auf Steam:

Steam bringt Funktion, damit ihr euch nicht mehr für eure Spiele schämen müsst