Das FBI sucht nach Spielern, die eines von sieben möglichen Spielen heruntergeladen haben. Ihr könntet bei einer Ermittlung helfen.

Das Titelbild ist ein Symbolbild. Es stammt aus der TV-Serie „FBI: Special Crime Unit“.

Wieso sucht euch das FBI? Das FBI sucht im Rahmen einer Ermittlung nach potenziellen Opfern, die Spiele über Steam heruntergeladen haben, die mit Malware versehen waren.

Auf der Website des FBI heißt es diesbezüglich:

„Falls Sie und/oder Ihre minderjährigen Angehörigen durch die Installation eines dieser Spiele geschädigt wurden oder über Informationen verfügen, die für diese Ermittlungen relevant sind, füllen Sie bitte dieses kurze Formular aus.“

Das Kuriose: Auf Reddit berichten Spieler von einer E-Mail von Steam, in der das Unternehmen extra betont, dass sie bestätigen können, dass die Website vom echten FBI ist. Einige Spieler haben wohl gedacht, bei einer Nachricht vom FBI müsse es sich um eine Phishing-Mail handeln.

Was ist Malware? Bei Malware handelt es sich um schädliche Software wie Viren, Trojaner und Spyware, mit der Angreifer beispielsweise Daten stehlen oder Systeme beschädigen können.

Mehrere Spiele auf Steam mit Malware infiziert

Um welche Spiele geht es? Die US-amerikanische Bundesbehörde gibt an, dass die folgenden Spiele als schädlich identifiziert wurden:

BlockBlasters

Chemia

Dashverse/DashFPS,

Lampy

Lunara

PirateFi

Tokenova

Das FBI geht davon aus, dass Steam-Nutzer im Zeitraum zwischen Mai 2024 und Januar 2026 ins Visier genommen wurden. Die Spiele sind inzwischen nicht mehr auf Steam verfügbar.

Ist das auch für deutsche Spieler relevant? Ja, auch deutsche Steam-Nutzer können das Formular ausfüllen, wenn sie Informationen haben, die den Ermittlungen des FBI helfen. Es gibt in dem Formular etwa extra eine Zeile, in der ihr das Land auswählen könnt, in dem ihr lebt.

Auf MeinMMO haben wir bereits 2025 über das Spiel PirateFi berichtet, nachdem es auf Steam offline genommen wurde. Schon da wurde gewarnt, dass das Spiel die Systeme der Steam-Nutzer mit Malware infiziert haben könnte. MeinMMOs Tech-Experte Benedikt Schlotmann hat dort auch einige Tipps für euch parat, was ihr tun könnt, falls ihr betroffen seid. Hier geht’s zum Artikel: Ein Spiel auf Steam hat Gaming-PCs mit Malware verseucht: Das könnt ihr tun, falls ihr betroffen gewesen seid