Dev aus Deutschland erfährt auf Twitch, wie oft sich sein Spiel auf Steam verkauft hat – Und über 31.000 Menschen freuen sich mit ihm

Ein deutscher Entwickler arbeitete 4 Jahre lang an seinem ersten Spiel auf Steam. Den Fortschritt dokumentierte er live auf Twitch. Einen Tag nach Release schaut er sich im Stream an, wie viel er verdient hat, und kann sein Glück kaum fassen.

Was ist das für ein Entwickler? Seiner eigenen Beschreibung auf YouTube nach ist cakez ein „normaler Typ, der versucht, ein Spiel-Entwickler zu werden.“ Seine Fortschritte teilt er jeden Tag in morgendlichen Streams auf Twitch.

Auf der Indie-Plattform itch.io veröffentlichte er unter dem Namen cakez77 schon mehrere Spiele, doch am 9. März 2026 erschien mit Tangy TD sein erster Titel auf Steam. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um ein Tower Defense Game, das pünktlich zum Tower Defense Fest auf Steam an den Start ging.

Wie sehr sich das für ihn gelohnt hat, erfuhr cakez jetzt live auf Twitch.

Indie-Game verkauft sich an einem Tag über 3.600 Mal

Wie viel hat er eingenommen? Der persönliche Steam-Report, den cakez auf Twitch selbst zum ersten Mal sieht, zeigt gleich mehrere beachtliche Zahlen:

Tangy TD hat sich zu diesem Zeitpunkt – am Abend des 10. März – 3.676 Mal verkauft

ohne Abzüge hat cakez damit 31.942 US-Dollar eingenommen, das entspricht ca. 27.500 Euro (Stand: 11. März 2026).

davon gehen aber noch zurückgegebene Einheiten und Steuern ab, so bleiben dem Entwickler 25.905 Dollar oder 22.370 Euro (Stand: 11. März 2026).

In Deutschland muss der Entwickler sein Einkommen ebenfalls versteuern, also dürften noch einmal ein paar Euro abgehen.

Die Reaktion des Entwicklers zeigt eindeutig, dass er nicht mit solch einer Summe gerechnet hat. Nachdem er den – positiven – Schock erstmal verdaut hat, ruft er die Zahl noch einmal auf Deutsch über seine Schulter. Der Clip zeigt noch, wie seine Partnerin ihn stürmisch umarmt. Es ist zu hören „Du hast es geschafft!“

Erfolg rührt sogar Reddit-Mods so sehr, dass sie ein Auge zudrücken

Der Clip fand auch seinen Weg zu r/LivestreamFail, der wohl größten Streaming-Community auf Reddit. Dort erhielt er über 31.000 Upvotes und mehr als 1.100 Kommentare. Abseits von ein paar Seitenhieben gegen den in Ungnade gefallenen Indie-Entwickler und Streamer PirateSoftware sind die Reaktionen positiv.

So schreibt ein Nutzer „Pärchen Goals“, während ein anderer feststellt: „Sie haben im Leben schon gewonnen.“ Der überbordenden Freude des Entwicklers können sich nicht einmal die Moderatoren erwehren. Denn obwohl der Titel des Posts streng genommen gegen die Regeln der Community verstößt, entschied man sich dagegen, ihn zu entfernen:

„Offen gesagt ist es so eine willkommene Abwechslung an Positivität, und ich liebe es zu sehen, wie hart arbeitende Entwickler die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.“ (Quelle: Reddit)

Der ein oder andere Nutzer zeigt sich durch den Post sogar so bewegt, dass er Tangy TD eine Chance geben möchte. Sollte es euch ebenso ergehen, erhaltet ihr das Spiel noch bis zum 23. März 2026 für 8,79 Euro auf Steam, danach gilt der reguläre Preis von 9,99 Euro.

Das ein Entwickler seine Arbeit auf der traditionell eher Gaming-zentrischen Streaming-Plattform Twitch dokumentiert, ist erstmal naheliegend. Doch tatsächlich hat sich dort eine ganze Community von Menschen gebildet, die streamen, wie sie lernen oder arbeiten:

