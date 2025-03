Streamerin arbeitet still an ihrem eigenen Buch auf Twitch und inspiriert damit 4.000 Follower zur Produktivität

Eine Autorin streamt ihren Arbeitsalltag auf Twitch und kann damit ihre Zuschauer begeistern und inspirieren. MeinMMO stellt euch die außergewöhnliche Twitch-Streamerin vor.

Das ist die Twitch-Streamerin: Es handelt sich um die Autorin Anabelle Stehl, die auf ihrem Twitch-Kanal nervenausstehl regelmäßig streamt. Ihre meistgestreamten Kategorien sind Co-working & Studying, Just Chatting und Stardew Valley (via sullygnome).

Co-working & Studying ist eine nischige Kategorie auf Twitch. Hier streamen Menschen sich, wie sie lernen oder arbeiten. Dadurch werden andere inspririert ebenfalls produktiv zu arbeiten, da so ein arbeitendes Umfeld geschaffen wird, an das man sich unterbewusst automatisch anpassen möchte.

Wenn es nach Watchtime in der Kategorie Co-Working & Studying in der Sprache Deutsch geht, belegt nervenausstehl Platz 1 mit über 30.000 Stunden (via sullygnome). Auf ihren beiden YouTube-Kanälen lädt die Autorin Let’s Plays aus ihren vergangenen Streams und Inhalte zu ihren Büchern hoch.

Arbeitsalltag auf Twitch inspiriert Zuschauer

Das sind die Inhalte ihrer Streams: Anabelle Stehl streamt in der Regel von Montag bis Freitag. Vormittags, von 8 bis 12 Uhr überträgt sie ihren Arbeitsalltag. Mithilfe einer To-Do-Liste teilt sie mit ihren Zuschauern, was sie noch erledigen möchte und arbeitet dann still vor sich hin.

Meist ist es die Arbeit an einem ihrer Bücher: Schreiben oder Lektorieren. Aber auch kleine Aufgaben, wie ein Meeting, E-Mails oder Tee zu machen fallen immer wieder an.

Nachmittags widmet sich die Vollzeit-Autorin ihrer anscheinend zweiten Leidenschaft: Videospielen. Meist spielt sie Stardew Valley, Disney Dreamlight Valley oder Die Sims 4, also häufig Spiele aus der Kategorie Cozy Games.

Was ist das Besondere? Etwas, was sofort heraussticht, wenn man die Streams von nervenausstehl verfolgt, ist die Community. In dem Livechat finden nette Unterhaltungen statt und häufig schreiben die Zuschauer über ihre Erfolge aus ihrem Alltag.

Das können ganz simple Sachen sein, wie Aufgaben im Haushalt, das Beantworten von E-Mails oder auch die 400 Wörter für sein eigenes Buch zu schreiben. Andere Zuschauer beglückwünschen die Errungenschaften und bestärken sich gegenseitig in ihrer Produktivität.

So entsteht eine angenehme Atmosphäre und eine Community, in die sich Neulinge leicht und ohne Bedenken integrieren lassen können.

Anabelle Stehl zeigt, wie viele andere Streamer auch, dass Twitch nicht nur eine Streaming-Plattform für Gaming-Inhalte ist. Es können sich ganz eigene nischige Communities bilden. Einen weiteren außergewöhnlichen Twitch-Streamer zeigen wir euch hier auf MeinMMO: Auf Twitch streamt ein Metzgermeister seinen Alltag und 10.000 Leute lieben es