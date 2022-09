Eine junge deutsche Streamerin verzeichnet zurzeit rasantes Wachstum auf Twitch – Wer ist eigentlich xFibii?

Mit gerade einmal 16 Jahren gehört Fibi „Fibii“ Pfeifer bereits zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten im deutschen Twitch. Besonders gerne zeigt sie den taktischen Shooter Valorant. Wir von MeinMMO stellen euch die Streamerin vor.

Das deutsche Twitch befindet sich im Wandel. Erst im Juni wurde der größte deutsche Streamer, Marcel „MontanaBlack“ Eris nach 4 Jahren vom Thron gestoßen. Nun ist eine neue Streamerin auf dem Weg nach oben.

Fibii gehört zu einer neuen Generation von Twitch-Streamern. Doch wer waren eigentlich die allerersten, die mit dem Streamen Erfolg hatten?

Wer ist Fibii? Fibii ist eine deutsche Twitch-Streamerin aus Sachsen. Ihr bürgerlicher Name ist Fibi Pfeifer, online tritt sie für gewöhnlich als xFibii oder Wave Fibii auf.

Wie alt ist Fibii? Fibii wurde am 05.01.2006 geboren und ist derzeit 16 Jahre alt.

Das hat Fibii bereits erreicht: Die Streamerin hat fast 350.000 Follower auf Twitch. In den letzten 30 Tagen sahen ihr durchschnittlich knapp 3.500 Menschen zu. Damit gehört sie zu den meistgesehen deutschen Streamerinnen auf Twitch (via sullygnome).

Nach Reved und Lola ist Fibii auf Platz 3 der derzeit meistgesehenen Streamerinnen im deutschen Twitch

Im August 2022 gehörte Fibii sogar zu den meistgesehenen Streamerinnen weltweit und belegte den 7. Platz noch vor der größten deutschen Streamerin Antonia „Reved“ Staab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Fibii gehört also zu den großen Gewinnern auf Twitch im laufenden Jahr. Vergleicht man Zahlen der letzten 180 Tage, landet Fibii auf Platz 4 der am schnellsten wachsenden deutschsprachigen Kanäle. Dort taucht sie gemeinsam mit bekannten Größen wie MontanaBlack und Trymacs auf.

Als einzige weibliche Person in den Top 5 ist sie außerdem die am schnellsten wachsende Streamerin im deutschsprachigen Twitch.

Die 5 deutschen Twitch-Kanäle mit dem schnellsten Wachstum

Fibii wurde im Mai 2021 von der E-Sport- und Lifestyle-Organisation Wave Esports (kurz: WAVE) als Content Creator unter Vertrag genommen. Sie ist die erste Streamerin in den Reihen der 2019 gegründeten europäischen Organisation.

Die Promotion durch WAVE sowie ihr Erscheinen in zahlreichen „Best of“-Compilations erhöhte Fibiis Bekanntheit rasant. Während sie im Vorjahr noch unter 100 durchschnittliche Zuschauer gehabt hatte, verzeichnete sie im Mai 2021 bereits einen Durchschnitt von 872 Zuschauern (via sullygnome).

Der Erfolg bleibt nicht unbemerkt: Fibii erregte auch schon die Aufmerksamkeit von bekannten Streamern wie MontanaBlack, Trymacs und Knossi, was ihr zusätzliches Wachstum einbrachte. Besonders Monte lobte Fibii für ihre Leidenschaft und sagte, sie stecke viel Herzblut in das, was sie tut (via YouTube).

In einem der beliebtesten Clips auf ihrer Seite macht Fibii ihre Streamer-Kollegen platt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wo kann man sich Fibii anschauen? Neben ihrem Twitch-Kanal betreibt Fibii auch einen YouTube-Kanal. Dort postet sie vor allem kurze Vlogs und Reaction-Videos. Vergangene Streams werden außerdem auf dem YouTube-Kanal Fibii Zentrale hochgeladen.

Fibii ist jedoch auch auf anderen sozialen Medien unterwegs. Neben Twitter und Instagram hat Fibii auch einen TikTok-Kanal. Dort postet sie kurze Eindrücke aus ihrem Leben und ihren Streams, allerhand Tänze und Clips aus ihren Streams für ihre mehr als 260.000 Follower.

Wie Fibii am 16. September via Twitter bekannt gab, hat sie TikTok mittlerweile allerdings deinstalliert. Der Account existiert zwar noch, es ist jedoch unklar, ob und wann dort neue Videos erscheinen werden.

Welche Inhalte kann man bei Fibii erwarten? Während viele erfolgreiche Streamer vermehrt in den Kategorien „Just Chatting“ oder „Slots“ unterwegs sind, kann Fibii mit Gaming-Content überzeugen. Ihre Anfänge hatte sie mit Fortnite, mittlerweile zeigt sie hauptsächlich den taktischen Shooter Valorant.

In einem Stream vom 22.08.2022 erreichte Fibii den „Ascendant“-Rang, nach „Radiant“ und „Immortal“ der dritthöchste Rang in Valorant. Damit gehört sie zu den besten 5 % der Spieler des Shooters (via esportstales). Fibii hat eine Vorliebe für die Duellantin Reyna.

Wenn Fibii nicht Valorant zockt, verbringt sie Zeit mit ihren Zuschauern in „Just Chatting“ oder veranstaltet Kochstreams in ihrer ersten eigenen Wohnung. Außerdem mag sie Gelegenheitsspiele wie Fall Guys.

Beim gemeinsamen Mario Kart mit MontanaBlack und Trymacs ging es kürzlich so leidenschaftlich zu, dass Fibii ihren Tisch kaputt schlug.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Fibii spielt Mario Kart mit einigen der größten deutschen Streamer

Wie geht es für Fibii weiter? Die 16-Jährige ist mittlerweile Vollzeit-Streamerin und hat ihre erste eigene Wohnung in Erfurt bezogen, wo sie sich bereits ihren neuen Streaming-Bereich eingerichtet hat. Wir können uns also bestimmt noch auf viele weitere Streams freuen.

Hattet ihr Fibii schon auf dem Schirm oder hört ihr gerade zum ersten Mal von ihr? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Fibii gehört bereits jetzt zu den größten Streamerinnen im deutschsprachigen Twitch. Doch sie ist nicht die einzige. Immer mehr Streamerinnen stoßen in den „Männerclub“ Twitch vor. Hier stellen wir euch einige der erfolgreichsten deutschen Streamerinnen vor:

Die aktuell 5 größten Streamerinnen in Deutschland: Wer sie sind und was sie machen