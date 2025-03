Auf Twitch streamt ein Metzgermeister seinen Alltag und 10.000 Leute lieben es

Auf Twitch streamt ein Metzger seinen Arbeitsalltag. Er zerlegt Fleisch, verarbeitet es weiter und gibt seinen Followern Rezept-Tipps. MeinMMO stellt euch den etwas anderen Twitch-Streamer vor.

Um wen geht es? Es handelt sich dabei um den Twitch-Kanal MetzgermeisterRoegele. Dort streamt er, mit einem Mikrofon an der Schürze ausgerüstet, seinen Alltag in der Metzgerei. Schon in den frühen Morgenstunden ist er am Arbeiten und Streamen.

Auf Twitch hat der Metzgermeister 10.535 Follower und seine durchschnittlichen Zuschauer liegen bei 384 pro Stream (via sullygnome). Er streamt in der Kategorie „Just Chatting“, der tatsächliche Inhalt ist aber die Arbeit als Metzger.

Die Streaming-Plattform Twitch wird eigentlich von Gaming-Content dominiert. Im Video stellen wir euch drei große deutsche Twitch-Streamerinnen vor:

Metzgermeister erweitert Content auf Twitch

Was sind die Inhalte der Streams? In seinen Streams gibt Metzgermeister Rögele einen Einblick in seinen beruflichen Alltag. Lebende Tiere sind dabei nie zu sehen, sondern nur bereits zum Teil verarbeitetes Fleisch, welches er dann weiter verarbeitet.

Des Weiteren klärt er über den Beruf des Metzgers auf und zeigt auch, wie man seinen Arbeitsplatz in einer Metzgerei ordentlich reinigt.

Zur Abwechslung und um seiner Community einen Ansporn zum Spenden zu geben, veranstaltet er immer wieder kleine Challenges. Wenn die Zuschauerschaft ihn genügend im Stream unterstützt, muss Rögele etwas über sich ergehen lassen. Das können beispielsweise zu absolvierende Liegestütze sein oder auch Wiener Würstchen, die mit Nutella zusammen gegessen werden sollen.

Wie Wiener Würstchen mit Nutella verputzt werden, könnt ihr euch in diesem Clip ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auf seinem YouTube-Kanal lädt der Metzgermeister vergangene Streams von seinem Twitch-Kanal und immer wieder aufwendige Rezepte hoch, wie ein Rezept für eine traditionelle Soße für einen Weihnachtsbraten.

Schließlich hat Rögele auch noch einen eigenen Onlineshop, in dem er alles vertreibt, was das Metzgerherz begehrt: unter anderem Wurst, Messer oder auch Ragout. Seinen eigenen Merch vertreibt der Metzger auch.

Die Welt der Content-Creator ist bunt durchmischt. So sind Gamer sehr viel im Internet vertreten, doch auch handwerkliche Berufe finden immer mehr ihren Platz. So wie diese junge Frau, die als Elektrikerin arbeitet und ihre Zuschauer bei ihrem Beruf mitnimmt: Eine 27-Jährige verdient 180.000 € im Jahr, indem sie ihren Handwerks-Beruf anderen aus der Gen Z zeigt