Ex-Blizzard-Mitarbeiter behauptete, StarCraft 2 machte weniger Geld als ein Mount aus WoW – Jetzt fliegt ihm die Behauptung um die Ohren

Der YouTuber und Streamer Jason Thor Hall blickt auf turbulente Wochen zurück. Nach delikaten Aktionen in WoW Classic und Ashes of Creation fliegt ihm jetzt eine Behauptung aus dem November 2023 um die Ohren.

Was hatte Jason Hall behauptet? Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass sich der ehemalige Blizzard-Entwickler unter dem Namen „Pirate Software“ in vergleichsweise kurzer Zeit innerhalb der YouTuber- und Twitch-Szene etablieren konnte.

Gelungen ist ihm das unter anderem dank regelmäßiger Insider-Einblicke in seine Erfahrungen, die er beim Unternehmen hinter Meilensteinen wie World of Warcraft sammeln durfte. Eine der ersten, besonders spannenden Anekdoten betraf dabei seine Zeit im Team, das StarCraft 2: Wings of Liberty umgesetzt hat.

Hall berichtete von einer zwei Jahre andauernden Crunch-Phase, mit unzähligen Überstunden, durchgearbeiteten Wochenenden, kündigenden Kollegen und zerbrochenen Ehen. Insgesamt sieben Jahre soll die Entwicklung angedauert haben.

Am Ende war man zwar zufrieden mit der Qualität des Spiels und den Verkaufszahlen, doch fand er es seinerzeit frustrierend, dass das kurz zuvor eingeführte und erste kostenpflichtige Himmelsross-Mount aus World of Warcraft unterm Strich mehr Geld als StarCraft 2: Wings of Liberty gemacht hat – so zumindest die Behauptung des Entwicklers.

Trend-YouTuber im freien Fall

Wie ist der aktuelle Stand? Durch einige Aktionen in WoW Classic und Ashes of Creation hat sich „Pirate Software“ zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert:

Daher schauen ihm viele Zuschauer derzeit besonders genau auf die Finger und kramen sogar alte Anekdoten wie die Mount-Story raus, um diese nachträglich zu beleuchten. Der User Sem1SkillD hat seine Erkenntnisse genau dazu in einem langen Post auf Reddit veröffentlicht.

Das Wichtigste:

Die Behauptung von Jason Thor Hall lässt sich nicht mit den bekannten Zahlen von Blizzard belegen. Sie soll einzig auf Vermutungen, einem internen Scherz der StarCraft-Crew und den Verkaufszahlen von StarCraft 2 basieren.

Ganz im Gegenteil nutzte Hall in einem Erklär-Post auf Reddit wohl falsche Zahlen als Grundlage. Dort gab er an, dass die Entwicklung von StarCraft 2 etwa 100 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Die Summe stand aufgrund eines Reports vom Wall Street Journal im Raum, wurde aber später als Fehler gekennzeichnet und deutlich nach unten korrigiert (via gamespot.com).

Die Verkaufszahlen von Hall für das WoW-Mount basierten wiederum auf inoffiziellen Charakter-Statistiken. Für die Einnahmen in Höhe von 71 bis 84 Millionen US-Dollar gibt es keine Belege.

Selbst wenn man die Zahlen von Hall für die Berechnung verwenden würde – also 100 Millionen Dollar Entwicklungskosten für StarCraft 2 plus 84 Millionen Dollar Umsatz durch das Mount -, käme StarCraft 2 immer noch auf höhere Gewinne (150 Millionen versus 84 Millionen Dollar).

Laut eines Berichts von Blizzard aus 2010 soll sich das Vollpreisspiel bis zu diesem Jahr nämlich 4,5 Millionen Mal verkauft haben (via activision.com).

Bedenkt man den vergleichsweise geringen Aufwand, der hinter dem Design eines Ingame-Mounts steht, ist es natürlich immer noch absurd, wie viel Geld das Himmelsross im Vergleich zu einem aufwendigen Prestige-Projekt wie StarCraft 2 gemacht hat. Doch lässt sich die eigentliche Kernthese des ehemaligen Entwicklers, das Reittier hätte höhere Gewinne erzielt, nicht belegen.

Wie reagiert die Community darauf? Jason „Pirate Software“ Hall erinnert ein wenig an Ikarus, der zu hoch hinauswollte und dabei eine historische Bruchlandung hingelegt hat. Das spiegeln auch viele Kommentare auf Reddit wider:

Few-Comparison2996 schreibt auf Reddit: „Als jemand, der in der Branche arbeitet, finde ich die Menge an Unwahrheiten und gefährlichen Verallgemeinerungen, die der fragliche Kerl (piratesoftware) verbreitet, astronomisch, und ich hasse es, dass er dies auf eine Art und Weise tut, die in Kombination mit seinem stark überkomprimierten Mikrofon die Massen so lange zu beeindrucken scheint.“

Rhodehouse93 ergänzt auf Reddit: „Pirate hat durch die Explosion seiner YouTube-Shorts so viel Glaubwürdigkeit erlangt, dass er im Grunde genommen zum unkritischen Experten aufgestiegen ist. Die Behauptung ist an sich lächerlich, aber weil ein beliebter Typ, der früher bei Blizzard gearbeitet hat, sie gesagt hat, hat sie jeder als wahr angesehen. Jetzt, wo sein Ruf den Bach runtergeht, ist es schön, Erinnerungen wie diese zu sehen.“

born_to_be_intj zieht auf Reddit das Fazit: „Je mehr ich mich mit Pirate beschäftige, desto mehr scheint er ein Angeber zu sein. Er behauptet, bei Blizzard zu arbeiten und ein Spiel zu entwickeln, aber wenn man sich den Code in seinem Spiel ansieht, ist er grauenhaft schlecht, so schlecht wie ein Anfänger. Es scheint, als ob er alles, was er sagt, übertrieben hat, um sich selbst besser aussehen zu lassen.“

