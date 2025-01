Ex-Entwickler von Blizzard (37) erobert YouTube als kluger Dude, bis herauskommt, wie er in MMORPGs wirklich ist

Der ehemalige Blizzard-Entwickler Jason „Thor“ Hall (37) hat als Pirate Software ein großartiges Jahr auf YouTube und Twitch hinter sich. Sein Wachstum war riesig: Er gab den weisen und entspannten Welterklärer, der auf alles eine souveräne Antwort hat. Aber das Image geht gerade den Bach runter, in MMORPGs wie WoW Classic und Ashes of Creation zeigt sich eine andere Seite.

So tritt Pirate Software auf: Der 37-jährige Jason „Thor“ Hall hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Auf YouTube hat er als Pirate Software 2,7 Millionen Abonnenten, auf Twitch schauen ihm im Schnitt 17.250 Leute zu.

Mit cleveren Methoden, indem er die Algorithmen der Plattformen ausnutzte, hat er es innerhalb von kurzer Zeit zu einem erfolgreichen Influencer geschafft. In den letzten 365 Tagen stiegen seine Durchschnitts-Zuschauer auf Twitch um 660 % (via sullygnome).

In seinen Videos tritt er als entspannter und erfahrener Mann auf, der seinen Zuschauern die Antworten auf Fragen des Lebens oder der Karriere gibt, welche sie plagen. Auf jede noch so komplizierte Frage hat Pirate Software eine schlüssige Antwort, die er mit ruhiger Stimme vorträgt, während er ein Diagramm auf den Bildschirm malt:

So funktioniert die Monetarisierung von Videospielen

So versorgt man sich selbst günstig mit Lebensmitteln

So kämpfen Videospielfirmen gegen die allgegenwärtigen Bots. Er weiß alles.

Als Mitte-30-Jähriger ist Pirate Software mit seiner sonoren Stimme und abgeklärten Art unter den jungen, hibbeligen Influencern, die es sonst so gibt, die Stimme der Vernunft. Außerdem ist er Gamer durch und durch und Insider – immerhin hat er mal für Blizzard gearbeitet, wie er immer wieder betont.

Jason Thor Hall ist der Sohn des Mannes, der Vorbild für den “Nerd” in South Park war:

Ein schlechter Pull in WoW ist der Anfang der Krise

Was ist das Problem? Anfang 2025 geht dieses lässige Image des erfahrenen Spielers, der alles weiß und immer die Ruhe behält, den Bach runter.

Wir haben auf MeinMMO schon häufiger über sein Auftreten in WoW Classic berichtet, wo er als Magier bei einem Pull seine Gruppe im Stich gelassen hat und floh, weil er offenbar Angst um seinen Charakter hatte. Bei der Aktionen verloren 2 seiner Mitspieler permanent ihre Charaktere.

Letztlich wurde Pirate Software aus der Gilde OnlyFangs geworfen, weil er es nicht fertigbrachte, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Noch mehr Ärger hat Pirate Software aber gerade im MMORPG „Ashes of Creation“.

Hier geht gerade ein Video des Streamers Quin69 herum, das Pirate Software zeigt, wie er:

Gegner teabaggt – was als “sehr unsportliche und unfeine” Handlung gilt

einer gegnerischen Gilde droht, „sie vom Server zu fegen“

sich allgemein wie ein Schulhof-Tyrann benimmt

größenwahnsinnige Aussagen tätigt, die auf „Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich lass’ dich bannen!“ hinauslaufen

Das Video stammt von der Gegner-Gilde „The Federation“ und zeichnet ein Bild, das dem Image komplett entgegenläuft, das Pirate Software aufgebaut hat. Da wirkt er überhaupt nicht wie der ruhige, gefasste Dude, der auf alles eine Antwort hat.

In Kommentaren heißt es:

„Du kannst sofort sehen, dass er für Blizzard gearbeitet hat. Er nimmt 0 Feedback von der Community an.“

„Das ist echt ein Spaß, sich live anzusehen, wie sich ein Streamer seine Karriere zerschießt, statt es Jahre später im Rückblick zu erleben.“

„Er ist so ein rachsüchtiger Mensch, der sich als netter Typ tarnt. Ich liebe es.“

Der Neuseeländer Quin69 hat selbst sichtbaren Spaß dabei, sich über Pirate Software lustig zu machen. Das Video hat aktuell 165.000 Aufrufe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein weiterer Pull in Ashes of Creation geht furchtbar schief

Das ist der aktuelle Vorfall: Nachdem ihm schon in WoW vorgeworfen wurde, dass er großspurig daherredet und hohe Standards setzt, die er dann selbst im Spiel unterläuft, scheint ihm in Ashes of Creation gerade dasselbe passiert zu sein (via reddit).

Es geht gerade ein Video herum, wie er seinen Raid durch einen Fehlpull wipet und im gleichen Atemzug jemanden für diesen Fehler beschuldigt, den er selbst begangen hat, verantwortlich zu sein (via azure.io).

Als ihm dann nachgewiesen wird, dass er selbst den Fehler begangen hat, den er kritisiert, streitet er die Verantwortung für den Wipe jedoch erneut ab.

Auch das ist ein gefundenes Fressen für die Leute, die ihn gerade auf dem Kieker haben.

Pirate Software – Ein Mann unter Feuer

Das steckt dahinter: Man sollte das alles nicht zu ernst nehmen. Natürlich hat Pirate Software ein Ego. Er ist ein „typischer MMORPG-Spieler“, der gerade im PvP dunkle Seiten seines Charakters auslebt – das gehört irgendwie dazu.

Viele hatten Pirate Software ohnehin auf dem Kieker, weil er über die YouTube-Shorts so allgegenwärtig war und so souverän wirkte. Der Fehl-Pull in WoW war jetzt der Knacks in der Rüstung, auf den diese Leute gewartet haben, um ihn mal genauer anzuschauen. Und jetzt stürzt man sich auf ihn.

Pirate Software zeigt in der ungewohnten Situation nun Nerven und reagiert in der Defensive drüber. Er will sich da nichts gefallen lassen, reagiert herrisch, droht Leute zu bannen und seine Macht und seine Kontakte auszuspielen – das kommt alles nicht gut bei seinen Gegnern an.

Das Beste wäre wahrscheinlich, er würde jetzt mal ein paar Wochen etwas ruhiger machen, bis sich die Aufregung um ihn gelegt hat.

Man merkt, dass gerade viel Häme und Schadenfreude ihm gegenüber im Spiel ist, weil er von dem hohen moralischen Ross, auf das er sich durch sein Verhalten selbst gehoben hat, jetzt grade unsanft auf den dreckigen Boden gezerrt wird.

Aus der Distanz ist das natürlich leicht zu sagen: Aber hier täte ihm sicher etwas Selbst-Ironie gut. Denn viele seiner Zuschauer haben, weil sie selbst MMORPG-Spieler sind, sicher auch Verständnis dafür, dass man mal einen schlechten Tag im Raid hat oder sich im PvP wie ein Drecksack benimmt: Streamer lässt in WoW Hardcore seine Gruppe im Stich, fliegt aus der coolen Twitch-Gilde – Das ist sein Statement