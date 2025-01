Streamer lässt in WoW Hardcore seine Gruppe im Stich, fliegt aus der coolen Twitch-Gilde – Das ist sein Statement

Bei der Streamer-Gilde selbst ist gerade ziemlich was los. Der Ex-Gildenleiter Sodapoppin hat sich mit Twitch-Rüpel Tyler1 duelliert – und bitter verloren. Dabei stand so einiges auf dem Spiel: Twitch-Streamer verliert im Duell in WoW erst seine Gilde, dann seine Würde und 430.000 sehen zu

Dies [OnlyFangs] hat als „Content-Gilde“ posiert, was bedeutete, dass wir Storys und Geschichten erschaffen rund um unsere Charaktere und Errungenschaften. Nicht Content auf alle Kosten – was es nun eindeutig geworden ist.

Hall erklärt in seinem Post ebenfalls, dass ihn die ganze Sache mit OnlyFangs nerve. OnlyFangs ist eine Hardcore-Gilde aus Streamern und Content Creatorn, die vor allem Material erschaffen will, das Zuschauer unterhält. Damit ist die Gilde recht erfolgreich, OnlyFangs macht WoW zu einem der größten Spiel auf Twitch .

Das sagt Hall jetzt: In einem neuen Post auf X erklärt der Streamer die Situation aus seiner Sicht. Er sagt: Die Leute gehen zu weit, was diese ganze Sache betrifft. Er habe einen Fehler gemacht – aber die ganze Situation sei nicht allein seine Schuld.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ein Tank rockt die Dungeons in WoW – Mitspieler schaut ihn sich genauer an und jetzt feiern ihn alle

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to