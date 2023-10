WoW HC: Hardcore-Gruppe besiegt nach harten 6 Wochen zum ersten Mal Naxxramas – doch dafür muss sich der Chef heldenhaft opfern

Einen anderen Boss hat es vor wenigen Tagen übrigens auch noch erwischt. Denn mit dem Lichkönig ist vermutlich einer der bekanntesten Gegner aus World of Warcraft gefallen und das bereits nach wenigen Stunden. Die gesamte Story lest ihr auf MeinMMO:

Viele Spieler hängen stark an ihren Charakteren. Teilweise so stark, dass sie sogar von Albträumen geplagt werden, dass sie ihre Charaktere verlieren könnten .

Warum ist das so beeindruckend? Wer in WoW Classic: Hardcore stirbt, der bleibt im Spiel tot. Das macht diesen Spielmodus in WoW herausfordernd und ziemlich einzigartig. Denn jedes Vorgehen muss gut überlegt sein, denn bei einem Fehler ist alles unwiederbringlich verloren. Nach eurem Tod dürft ihr als Geist euch noch um euer Erbe kümmern und bestimmte Aufgaben verteilen. Etwa, wenn ihr Gildenleiter wart.

