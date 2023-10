WoW HC Classic: Spieler hängen so an ihren Helden, dass sie davon echte Albträume haben

Kann man zu sehr an einem WoW-Charakter hängen? Einige Spieler der HC-Variante sind sich sicher. Denn sie schlafen schlecht und träumen vom Tod ihrer Helden.

In World of Warcraft Classic nimmt man alles ein wenig ernster. Klar, immerhin hat jeder Charakter nur ein Leben und man hängt ganz besonders an seinem Recken, den man mühsam auf Stufe 60 zu hieven versucht. Doch auf manche Spielerinnen und Spieler hat das offenbar noch drastischere Auswirkungen. Denn einige klagen über Albträume, die sie plagen – und zumeist vom Tod ihres geliebten Charakters handeln.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW Classic spricht Yetero93 über Albträume, die er hatte und die in Verbindung mit seinem geliebten Charakter in der HC-Variante von WoW Classic stehen. Viele andere steigen darauf ein und berichten ebenfalls von ihren Träumen und Albträumen, in denen sie ihren Charakter verlieren. Es scheint vielen so zu gehen, dass ihre Charaktere sie selbst im Schlaf noch begleiten.

Was hat Yetero93 erzählt? Er berichtet von seiner vergangenen Nacht:

Ich glaube, es war die Go’shek-Farm im Arathihochland. Post-traumatische Belastungsstörung vom Kurier der Verlassenen vor einigen Tagen. Plötzlich war mein Mensch tot. Ich erinnere mich klar an die Todes-Animation und den Todesschrei, den ich schon Tausende Male von den Handlangern der Defias gehört habe. Ich hab in den Gildenchat geschaut und überall stand nur „F“. Ich bin ausgeloggt und war darauf vorbereitet, meinen Charakter zu löschen, da ich es nicht nochmal versuchen oder transferieren wollte. Dann bemerkte ich, dass irgendetwas komisch war. Ich konnte mich nicht an den Kampf erinnern, der mich getötet hatte. Warum war ich tot? Dann bin ich aufgewacht, schweißgebadet und gestresst vom Albtraum (und vielleicht ein bisschen von der Alkoholisierung am Tag zuvor) und verstand, dass es nur ein Traum war. Ich habe dann etwas Wasser getrunken und stand in der Küche, um meinen Durst zu stillen, während mir klar wurde, wie ruiniert ich künftig bin. Hänge ich wirklich so sehr an meinem Charakter? Was passiert, wenn ich mit ihm letztendlich sterbe? (…)

Auf die Geschichte springen viele andere an. Auch sie erzählen von ihren Albträumen, die sie mit ihren Charakteren bereits hatten.

Lobsimusprime berichtet:

Ja, der erste erwischt dich immer kalt. Meiner war ziemlich seltsam. Ich wollte einem Freund bei einer niedrigstufigen Quest helfen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich die Tasten nicht drücken. Meine Hände und Finger haben einfach nicht das getan, was ich tun wollte, als wenn jemand anderes die Kontrolle über meinen Körper hätte und hat dann meinen Charakter getötet, ohne dass ich etwas tun konnte. Danach bekam ich meine Kontrolle zurück. Im Traum kam ich dann zu der sehr logischen Schlussfolgerung, dass jemand „meinen Körper im echten Leben gehackt“ haben musste, weshalb ich deswegen ein Ticket eröffnet habe. Stellt euch den Schrecken vor, den ich hatte, als ich am nächsten Morgen aufwachte, aber mein Arm noch eingeschlafen war, als hätte ihn jemand gehackt und abgeschaltet …

Shoobs277 sieht es ein wenig rationaler und macht darauf aufmerksam, dass solche Träume eigentlich ein Beweis dafür sind, wie gut es einem doch geht:

Ich hatte buchstäblich gestern einen Traum, bei dem mein Charakter starb. Du weißt einfach, dass du ein privilegiertes Leben führst, wenn das unsere Albträume sind.

Habt ihr auch manchmal Träume wegen World of Warcraft oder einem anderen Videospiel? Wie sehr hängt ihr an euren Charakteren?

Besonders Jäger sterben in Classic häufig – sie haben die meisten Tode.