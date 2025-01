„Macht neuen Spielern höllische Angst“ – Ehemaliger Blizzard-Entwickler erklärt das größte Problem von Path of Exile 2

Path of Exile 2 gilt als äußerst komplexes Spiel, insbesondere im Genre der Action-RPGs. Auch, wenn es einsteigerfreundlicher sein soll als sein Vorgänger, kann es gerade neue Spieler mit seinen Inhalten erschlagen. Das meint zumindest ein bekannter Entwickler und Twitch-Streamer.

Wer spricht da?

Jason Thor Hall ist ein Software-Entwickler, der bereits für Blizzard und Amazon gearbeitet hat. Auf Twitch, YouTube und Co. tritt er unter dem Namen „Pirate Software“ auf. Auf Twitch hat er gleich zweimal innerhalb einer Woche einen Rekord geknackt.

Obwohl sein Kanal noch relativ neu ist, gewann Hall schnell an Bekanntheit. Er erklärt selbst, dass sein Erfolg daher kommt, dass er YouTube richtig versteht.

In seinen Streams gibt er häufig Einblicke in Hintergründe bei Games oder sagt seine Meinung zu aktuellen Gaming-Themen. 2024 etwa ging er hart ins Gericht mit einer EU-Initiative, die eigentlich Videospiele retten wollte.

Das sagt Pirate Software zu Path of Exile: Bereits im Oktober 2024 hat Hall sich zu Path of Exile 1 geäußert. Er sagte damals, dass der riesige Skill Tree des Spiels jeden neuen Spieler sofort abschrecken würde (via TikTok):

Sobald du Level 2 erreichst, bekommst du das hier. Das macht einem neuen Spieler höllische Angst. […] Das Problem von Path of Exile ist schon seit Langem, dass der Community-Standard ist, einen Charakter auf Level 70 zu spielen, diesen dann zu löschen und neu anzufangen, nachdem man versteht, wie das Spiel funktioniert.

Path of Exile 2 steht hier zwar etwas besser dar, aber auch im zweiten Teil gibt es einen enorm großen Skill Tree für alle Klassen. In einem neueren Clip auf YouTube erklärt Hall: „Ich denke immer noch, dass das für neue Spieler furchterregend ist.“

Für neue Spieler sei ein so umfangreicher Skill Tree einfach zu groß. Spieler wie er selbst würden genau so etwas aber lieben.

„Es muss nicht optimal sein, nur spaßig“

In einem späteren Stream fragt ein Zuschauer Hall nach dessen Build. Der sagt: den Build gebe es nirgendwo, außer gerade bei ihm. Er spiele nicht nach irgendwelchen Guides, sondern suche sich Zeug aus, das eben irgendwie passt.

Es sei eine Falle, wenn man andere für sich denken lasse, dass andere quasi bereits alle Probleme für einen lösen. Hall fragt: „Spielt man an diesem Punkt überhaupt noch? Spiel einfach. Mach dir keine Sorgen. Es muss nicht optimal sein. Nur spaßig.“

