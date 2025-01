43 % der 1.000 besten Spieler in Path of Exile 2 spielen eine Klasse – Das macht sie so gut

In Path of Exile 2 dominiert eine Klasse das Leaderboard der besten Spieler. Wir erklären, was sie so gut macht.

Um welche Klasse geht es? In PoE2 gibt es viele verschiedene Klassen und mit jeder kann man unterschiedliche Builds nutzen, um möglichst stark zu werden. Doch wer sich die besten 1.000 Spieler des Games, sortiert nach ihrem erreichten Level im Spiel ansieht, stellt schnell fest, dass der Stormweaver klar dominiert.

Die Aszendenz der Zauberin spielen mehr als 430 der Top 1.000 Spieler im Softcore-Spielmodus (via pathofexile2.com). Sieht man sich nur die Top 100 an, sieht das Bild sogar noch einseitiger aus. Fast 50 % der Spieler zocken den Stormweaver.

Damit ist die Zauberin weit vor dem Mönch-„Invoker“ mit 15 % auf Platz 2 und dem Söldner-„Gemling Legionnaire“ auf Platz 3 mit 10,4 %. Gerade weil zum Start vollkommen unklar war, welche Klasse besonders gut sein würde, ist es interessant zu sehen, dass eine Klasse so heraussticht. Was den Stormweaver ausmacht, haben wir uns für euch angesehen.

Eis, Feuer und Blitz

Was macht die Klasse so gut? Die Kraft über die Elemente von Path of Exile 2 ist sehr stark. Das merken schon Anfänger, wenn sie unseren Guide zur Eis-Zauberin befolgen. Gegner einfrieren, anzünden oder schocken bietet viel Raum für gute Kombis, die zur Stormweaver-Klasse passen.

Während Anfänger wohl vor allem auf die Eis-Fähigkeiten setzten, um Gegner einzufrieren, erweitern Profis die Frost-Fähigkeiten durch den Skill „Hearld of Ice“ der für schnelle Clears sorgt. Der Frostskill lässt Gegner, die aufgrund ihres „Eingefroren“-Status zerspringen, gleichzeitig explodieren und kann dadurch Kettenreaktionen auslösen.

Viele Stormweaver spielen jedoch lieber mit Elektrizität. Dafür verwenden sie zum Beispiel das „Archmage Spark“-Build, dass darauf setzt möglichst viele Blitze der Fähigkeit „Spark“ über der Karte zu verteilen. Sie sind schnell und unkontrolliert und erreichen so viele Gegner außerhalb des eigenen Sichtfeldes.

Was ist daran besonders? Die wahre Stärke des Stormweavers liegt weniger in den Elementen selbst, sondern in der Art und Weise, wie die Mechanik dieser Elemente in Path of Exile 2 umgesetzt wurde. Der Stormweaver kann dank seiner Fähigkeiten schnell viele Gegner aus sicherer Entfernung beseitigen, was ihn besonders effektiv macht.

Andere Klassen haben weniger Möglichkeiten, selbiges zu tun. Nahkämpfer haben dabei den größten Nachteil, sie müssen sogar bis zu den Gegnern laufen, um sie zu bekämpfen. Das ist langsamer und gefährlicher als aus sicherer Distanz die Feinde mit Elementargriffen zu bekämpfen.

Die Liste der besten Spieler richtet sich nach Erfahrungspunkten, und wer am problemlosesten durch die Gebiete kommt, erhält schneller mehr davon. Gegner außerhalb des eigenen Sichtfeldes zu erledigen ist eine Sache, welche die Entwickler von Path of Exile 2 eigentlich nicht mehr wollten. Doch auch die Gegner haben dieses Memo noch nicht erhalten: „Für Monster sollten dieselben Regeln gelten“: Gamer von Path of Exile 2 sind sauer, weil ihre Gegner cheaten