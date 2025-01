„Für Monster sollten dieselben Regeln gelten“: Gamer von Path of Exile 2 sind sauer, weil ihre Gegner cheaten

Obwohl man in Path of Exile 2 die meiste Zeit im Kampf gegen computergesteuerte Gegner verbringt, sterben Spieler aktuell häufig, weil die Feinde unfaire Vorteile haben.

Wie cheaten die Gegner? Auf Reddit hat sich nun ein Nutzer mit einem Extrem-Beispiel zu Wort gemeldet. In seinem Post zeigt er ein Video, in dem er von Gegnern erledigt wird, die sich weit außerhalb des eigenen Bildschirms befinden.

Dabei kann sich der Charakter kaum wehren und wird fast sofort vollständig erledigt. Den Videoclip könnt ihr hier sehen:

Unfaire Tode gibt es einige bei Path of Exile 2, doch dass sich die Abenteurer hier beschweren, liegt wohl auch daran, dass Charaktere im Vorgänger selbst noch gut Gegner außerhalb des eigenen Screens erledigen konnten.

Diese Mechanik wurde jedoch mit PoE 2 absichtlich generft, um das Spiel langsamer zu gestalten. Den Feinden wurde diese Fähigkeit jedoch nicht weggenommen. Sie verstoßen damit gegen die eigenen Regeln der Entwickler, die den Kampf auf dem Bildschirm, nicht abseits davon, austragen wollen.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Ärger wegen unfairer Tode

Wie reagiert die Community auf den Tod? Die Community ist sauer, denn das Video zeigt etwas, das viele andere Nutzer bereits zuhauf erlebt haben.

Probably_Not_Sir schreibt auf Reddit: „Für Monster sollten dieselben Regeln gelten wie für Spieler. Wir können nicht über Vorsprünge schießen, aber sie schon. Das ist unglaublich hart, meiner Meinung nach.“

Spirit_mert antwortet ihm auf Reddit: „Es ist so eine schreckliche Logik, ich erinnere mich, dass ich versucht habe, mich hinter einem säulenartigen Objekt zu verstecken, da ich nicht durchschießen konnte, aber die Monster schießen durch es hindurch LOL. Macht 0 Sinn, hoffentlich werden sie es ändern.“

E_N_I_GM_A berichtet von einem ähnlichen Problem auf Reddit: „Und die Minion-Wiederbelebungstypen beleben ihre Minions von der anderen Seite der Karte buchstäblich in weniger als einer Millisekunde wieder.“

Wieso ist der Tod in PoE 2 so nervig? Wenn man in Path of Exile 2 stirbt, hat das gleich mehrere negative Folgen. Zum einen verliert man 10 % der Erfahrungspunkte des aktuellen Levels, was bei Charakteren mit höherem Level den Fortschritt von Stunden bedeuten kann.

Außerdem verlieren Spieler beim Ableben alle Items, die noch auf der Karte lagen. Für das Atlas-System wird der Wegstein zerstört und die Karte im Falle von zu vielen Toden versiegelt, sodass ihr einen anderen Weg finden müsst. Gerade bei hochwertigen Karten bedeutet eine Niederlage den Verlust von viel Währung.

Dass der Kampf eigentlich auf dem Bildschirm und nicht daneben stattfinden soll, war für die Entwickler wichtig. Für die Abenteurer ist es nur schwierig nachzuvollziehen, dass Gegner cheaten und sich nicht an die eigenen Regeln halten. Auch eine andere Mechanik gehört laut den Gamern verboten: Seit 5 Jahren wollen die Spieler eine Mechanik verbannen, doch auch in Path of Exile 2 nervt sie weiter