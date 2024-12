Seit 5 Jahren wollen die Spieler eine Mechanik verbannen, doch auch in Path of Exile 2 nervt sie weiter

In Path of Exile 2 gibt es eine Mechanik im Spiel, die aus dem Vorgänger übernommen wurde, obwohl sie schon dort niemand so richtig mochte.

Was ist das für eine Spielmechanik? In Path of Exile 2 gibt es viele verschiedene Spielsysteme und Mechaniken, die ineinandergreifen, damit das Spiel sich genau richtig anfühlt. Eine davon sind die sogenannten „On-Death“-Effekte, also Dinge, die passieren, wenn ein Monster stirbt. Bei dieser Mechanik geht es aber nicht um Loot, sondern um schädliche Effekt wie zum Beispiel Explosionen, die beim Tod eines Monsters ausgelöst werden und die auf den Spieler wirken.

An dieser Spielmechanik sterben viele Spieler, was für großen Frust in der Community sorgt und das schon seit mindestens fünf Jahren.

Nicht nervig, sondern nützlich ist dieser NPC von Path of Exile 2:

Frust bei den Spielern: Monster stirbt, reißt Spieler mit in den Tod

Wieso sind die Spieler genervt? Die Todeseffekte von Monstern sind bei den Veteranen und Profis von Path of Exile 2 wohl eine der häufigsten Todesursachen im Spiel. Gegner, die nach ihrem Tod noch großen Schaden austeilen, sind häufig nicht gut erkennbar und der Schaden der Todeseffekte kann Spieler teilweise mit einer einzigen Explosion erledigen.

Das Problem mit den „On-Death“-Effekten besteht schon seit mindestens fünf Jahren, wie ein Beitrag auf Reddit zeigt. Der Nutzer zephibary zeigt darin einen Screenshot von verschiedenen Beschwerden zu den Effekten aus den letzten fünf Jahren auf Reddit.

Die gezeigten Beiträge haben Überschriften wie: „Harvest Fight endet, 8 Sekunden später one Shot durch einen Todeseffekt“ oder „Liebe GGG, können wir bitte mit den Todeseffekten aufhören, die einen für das Looten bestrafen?“. Der Postersteller fragt sich: „Warum sind die Entwickler wild entschlossen, diese schreckliche Mechanik beizubehalten?“

Wie antwortet die Community auf die Frage? Die Community reagiert mit ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. Viele Spieler erzählen dabei, dass sie einfach gerne die Gegner mit den „On-Death“-Effekten hervorgehoben sehen würden. Bislang unterscheiden sich diese optisch nicht wirklich von anderen Feinden.

Für Maleficent-Egg6861 ist das wohl auch das größte Problem auf Reddit: „Wenn sie sie wirklich behalten wollen, sollten sie die Monster wenigstens wie einen Atomreaktor leuchten lassen, bevor sie loslegen, damit wir wissen, dass wir uns fernhalten müssen.“

Auch RagnarRodrog will auf Reddit besser sehen, mit wem er sich anlegt: „Ich möchte nur, dass Rares eine Art von Glühen haben, so kann ich tatsächlich wissen, dass es mehr Gefahr Monster und es könnte auf den Tod Auswirkungen haben.“

ThrowawayyTessslaa denkt, er kennt die Hintergründe auf Reddit: „Ohne die ‘On-Death’-Effekte gibt es nur sehr wenig, was die Spieler verlangsamen könnte. Die andere Möglichkeit ist, Karten mit engen Gängen und Türen zu erstellen (die auch jeder hasst) oder die Bewegungsgeschwindigkeit massiv zu verringern (das ist auch ein Ninja-Skill/Schwierigkeits-Nerf). Man könnte auch die HP pumpen, aber das haben sie schon ausprobiert und es schadet nur der Spielerprogression in Karten und Builds mit hoher Verteidigung/geringer DPS. Jede Methode, den Spieler zu verlangsamen, wird von der Community gehasst.“

Ob die Entwickler diese Spielmechanik wirklich nur eingebaut haben, um die Spieler auszubremsen, ist ungewiss. Man entschied sich immerhin dazu, sie wieder im neuen Teil des Spiels einzubauen. Ein Todeseffekt haben die Entwickler jedoch schon in der zweiten Woche aus dem Spiel entfernt, die Volatile Crystals. Dieser Todeseffekt bestand aus 3 lila Kugeln, die euch verfolgten und dann explodierten. Was noch im neusten Patch verändert wurde, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2: Massives Update ist da, stärkt Klassen und Skills mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes auf Deutsch