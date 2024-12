Path of Exile 2: Massives Update ist da, stärkt Klassen und Skills mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes auf Deutsch

In Path of Exile 2 ist das angekündigte, massive Update jetzt da. Die genauen Patch Notes ergeben sogar mehr Buffs als zunächst geglaubt. Hier bekommt ihr alle Patch Notes und Hotfixes auf Deutsch.

Wann gibt es den Patch? Das Update für Path of Exile 2 ist bereits auf den Servern verfügbar. Alle Spieler sollten die neue Version des Spiels auf ihrer Plattform herunterladen können. Die Server sind ebenfalls wieder online, nachdem sie sich kurzzeitig für die Installation des Patches in einer Wartung befanden. Ihr könnt also sofort mit den neuen Änderungen loslegen.

Die Patch Notes sind diesmal wirklich sehr lang und auch die ersten Hotfixes gab es bereits. Nutzt gerne unsere Übersicht um direkt zu den für euch interessanten Punkten zu kommen:

Was hat sich geändert? Auch wenn die Entwickler bereits gestern auf die wichtigsten Änderungen des neuen Updates eingegangen sind und unter anderem endlich eine Forderung der Spieler erfüllen, gibt es dennoch einige Überraschungen mit Patch 0.1.0e.

Das massive Update bringt nämlich mehr Buffs für die Klassen und Skills als gedacht. Zum Beispiel macht der Skill Rolling Slam’s Second Slam jetzt satte 50 % mehr Schaden gegen gestunnte Gegner. Ähnlich erging es auch einer Handvoll Knochen-Skills, die auf Gem-Level 25 etwa 50 % mehr Schaden austeilen sollen.

Außerdem wurden viele der Unterstützungsgems verstärkt. Hier profitieren klassenübergreifend wohl fast alle Charaktere von einer Vielzahl an Buffs, die dafür sorgen, dass die Support-Fähigkeiten entweder häufiger auftreten oder sogar einfach mehr Schaden verursachen als zuvor.

Neben diesen und noch weiteren Verbesserungen bringt der Patch auch viele Bugfixes. Auf den folgenden Seiten findet ihr die offiziellen Patch Notes von Update 0.1.0d auf Deutsch.

In Path of Exile 2 gibt es immer wieder Beschwerden über Nerfs, vor allem weil die richtig ins Geld gehen. Path of Exile 2 nerft was Spaß macht, jetzt fordern die Spieler eine Entschädigung von den Entwicklern. Die neuen Buffs und Rabatte auf die Fähigkeitspunktezurücksetzungen kommen da wohl gelegen. Auf der nächsten Seite findet ihr die offiziellen Patch Notes von Path of Exile 2.