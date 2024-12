Path of Exile 2 nerft was Spaß macht, jetzt fordern die Spieler eine Entschädigung von den Entwicklern

Aktuell nerfen die Entwickler von Path of Exile 2 verschiedene Skills im Early Access des Spiels, um sie an die Balance anzupassen. Die Fans sind genervt und haben eine eigene Forderung.

Welcher Skill wurde generft? In Path of Exile 2 wurden seit dem Release immer wieder Skills generft. Jetzt hat es den, der die Raging Spirits hervorruft, getroffen. Er kann nur noch 5 aktive wütende Seelen gleichzeitig aktiv haben.

Der Nerf sorgt ebenfalls dafür, dass die Raging Spirits nicht von Feuer-Skills gespawnt werden können, wenn diese durch einen Trigger ausgelöst werden. Trigger bedeutet, dass die Fähigkeit automatisch benutzt wird, wenn ein Gegner unter einer gewissen Kondition leidet.

Zum Beispiel konnte man automatisch einen Feuerskill casten, sobald ein Gegner brannte. Dies löste vor dem Nerf auch immer den Cast der Raging Spirits aus, was dafür sorgte, dass man fast permanent Raging Spirits hatte.

Hier könnt ihr sehen, wie Bosse im Spiel entstehen:

Spieler fordern Entschädigung von den Entwicklern

Warum fordern die Spieler das? Wenn die Skills so wie im aktuellen Beispiel generft werden, führt das häufig dazu, dass die Builds der Spieler nicht mehr funktionieren und sie aufwendig umskillen müssen. In Path of Exile 2 ist das richtig teuer.

Wie @ItsMalok212197 auf X.com schreibt, hat er gerade erst 80.000 Gold ausgegeben, um sein Build auf die Raging Spirits umzustellen. Um einen Skillpunkt neu zu verteilen, soll er jetzt 1.900 Gold ausgeben, schreibt er.

Die Spieler sind also nicht einfach nur enttäuscht, weil ihre Builds nicht mehr funktionieren wie gewohnt, sondern auch, weil sie jetzt viel Gold ausgeben müssen, um umzuskillen.

Was fordern sie von den Entwicklern? In der Community gibt es zwei Forderungen. Die Erste stammt vor allem von Veteranen und Profis, die Path of Exile schon länger begleiten. Einer davon ist der deutsche Entwickler des ersten Lootfilters für Path of Exile 2.

Er stellt die Forderung auf X.com vor: „Ich stimme der Änderung zu, aber ich denke, dies rechtfertigt eine vollständige Charakter-Respec-Möglichkeit für alle“. Die Forderung wird in den Kommentaren von vielen unterstützt, die teilweise sogar noch weiter gehen und fordern, dass für die Dauer des Early Access, alle Umskillungen gratis sein sollen (via X.com).

Die zweite Forderung, die man häufig liest, bringt @ThiagoHecksher auf. Er schreibt auf X.com: „Mit dieser Politik des Mikromanagements für alles im Spiel seid ihr definitiv zu Blizzard geworden. Dieses Übermaß an Gleichgewichtsänderungen ist nicht gesund. Diese Fertigkeiten sind nicht einmal so übermächtig, dass sie einen Nerf verdienen, ihr zerstört nur die Erfahrung der Spieler, die ihre Charaktere verlieren werden.“

Weiter ergänzt er auf X.com: „Der Respec ist zu teuer. Auch die Kampagne ist zu lang, ich werde mit diesen Änderungen fast aufhören.“ Andere widersprechen ihm und vertreten den Standpunkt, es gehöre zum Early Access, die Balance regelmäßig anzupassen und eben auch Skill zu nerfen (via X.com). Die Forderung, weniger oder keine Änderungen während der laufenden Season zu machen, teilen jedoch einige.

Trotz der Nerfs, die vielen Spielern wohl auf die Nerven gehen, ist Path of Exile 2 gerade sehr beliebt. Sogar viel beliebter als die Konkurrenz von Diablo 4, was ein Grund dafür sein könnte, das selbst der Boss der Diablo-Marke sich auf die Feiertage freut, damit er dann Path of Exile 2 zocken kann: Path of Exile 2 ist gerade 45x größer als Diablo 4 auf Steam und selbst der Chef zockt jetzt bei der Konkurrenz