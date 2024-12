Deutscher Entwickler erschafft Lootfilter für Path of Exile 2 – Das kann NeverSink

Pokémon GO: Ein nutzloses Pokémon wird plötzlich stark – So kriegt ihr es

Die letzten MMORPGs des Jahres feiern Early Access, in Mittelerde geht’s in die Minen von Moria

Ein neues Feature in Monster Hunter Wilds will sowohl Neulinge als auch Veteranen herausfordern

In Marvel Rivals könnt ihr die stärkste Fähigkeit eines Helden in Sekunden aufladen – Ihr müsst dafür nur eure Mitspieler opfern

Indie-Projekte leben häufig von der Unterstützung ihrer Spieler oder Nutzer. Während bei Path of Exile NeverSink schon gar nicht mehr wegzudenken ist, darf sich ein anderer Entwickler über plötzlichen Ruhm freuen. Ein Streamer sorgt für den Hype: Deutsche Entwickler feiern 500.000 Wishlists auf Steam, nachdem ein Twitch-Streamer ihr Spiel in seiner Show gezeigt hat

Wer steckt hinter NeverSink? Das Tool, das bereits im ersten Teil von Path of Exile das Leben unzähliger Spieler vereinfacht hat, stammt von einem deutschen Entwickler. Die Entwicklung der Lootfilter und der Website filterblade.xyz , auf der Spieler ihre eigenen Filter für Path of Exile erstellen können, ist ein reines Hobby.

Path of Exile 2: Sacrificial Heart finden und verwenden – So erhaltet ihr 2 zusätzliche Skillpunkte

Öffnet jetzt Path of Exile 2 und geht in die Optionen. Dort öffnet ihr den Reiter „Spiel“ oder „Game“. Nun könnt ihr euren Filter auswählen. Das Aussehen und die Sounds sollten sich direkt verändern.

Wie installiere ich den Filter? Um den NeverSink Lootfilter in Path of Exile 2 zu installieren, müsst ihr ihn zunächst auf Github herunterladen. Wir haben euch die Übersichtsseite verlinkt, damit ihr stets die aktuellste Version herunterladen könnt. Klickt dafür einfach unter dem neusten Beitrag auf „Source code(zip)“.

Welche Funktionen bietet der Lootfilter bereits? Der Lootfilter von Neversink befindet sich für PoE2 noch in einem frühen Entwicklungsstadium in der v.0.1.2 Version. Die wichtigsten Funktionen hat er jedoch bereits:

In Marvel Rivals könnt ihr die stärkste Fähigkeit eines Helden in Sekunden aufladen – Ihr müsst dafür nur eure Mitspieler opfern

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Das Tool hebt euch wichtigen Loot hervor und sorgt dafür, dass unwichtigerer Loot versteckt wird oder kleiner angezeigt wird. So sollt ihr die guten und teuren Items in PoE2 nicht mehr übersehen. Spätestens seit dem Patch, der dafür gesorgt hat, dass die Gegner mehr Items fallen lassen, ist ein Lootfilter ein wirklich nützlicher Begleiter.

Was ist ein Lootfilter? Der Lootfilter NeverSink ist für viele Spieler, die bereits den Vorgänger von Path of Exile 2 gespielt haben, längst ein Begriff. Ein Lootfilter ist ein Tool, das verändert, wie ihr den Loot auf eurem Bildschirm in Path of Exile 2 seht.

In Path of Exile 2 gibt es genau wie im Vorgänger Lootfilter, die euch das Leben erleichtern sollen. Der Erste und bekannteste, stammt von einem deutschen Entwickler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to