Path of Exile bringt das erste Update und gibt euch endlich mehr Loot – Patch Notes auf Deutsch

Nach dem Launch-Wochenende von Path of Exile 2 gibt es den ersten Patch mit vielen Neuerungen. MeinMMO hat die deutschen Patch Notes für euch.

Was ändert sich beim Loot? Der Loot in Path of Exile 2 ist einer der größten Kritikpunkte der Spieler. Auch ein Profi mit 7.000 Stunden Erfahrung war unzufrieden. Mit dem Patch nehmen die Entwickler deshalb einige Änderungen vor, um das Thema Loot im Spiel zu verbessern.

In Zukunft sollen eure Modifikatoren auf seltene Item-Drops und erhöhte Item-Drops, die ihr auf eurem Gear habt, mehr Auswirkung auf die seltenen Gegner haben, sodass diese mehr Loot fallen lassen. Seltene Gegner können jetzt auch mehr Modifikatoren haben – was sie stärker macht, aber auch für mehr Loot sorgt.

Bosse, die ihr in den Akten zum zweiten Mal erledigt, droppen nun weniger Währungsitems und dafür mehr andere Beutestücke. Bei den Währungsitems wird die Chance auf Drops erhört. Bei Regal Orb zum Beispiel um etwa 40 % und bei Lesser Jewellers Orbs um etwa 33 %.

Hier könnt ihr sehen, wie Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Path of Exile 2 Patch Notes auf Deutsch

Die folgenden Änderungen sollen diese Woche mit dem ersten großen Update ins Spiel kommen. Einige der Änderungen sind bereits jetzt ohne Patch im Live-Spiel. Diese führen wir weiter unten auf. Hier kommen die offiziellen Patch Notes:

Änderungen an der Ausweichrolle (Dodge Roll Changes)

Viele Spieler haben ihre Frustration darüber geäußert, von Monstern eingekesselt zu werden. Während es beabsichtigt ist, dass Monster Spieler fangen und töten können, haben wir festgestellt, dass dies etwas zu häufig passiert.

Folgende Änderungen werden in einem kommenden Patch vorgenommen:

Die Spielergröße wird während der Ausweichrolle auf Null Einheiten statt Eine Einheiten gesetzt.

Einheiten statt Einheiten gesetzt. Einige kleinere Monster können während der Ausweichrolle weggestoßen werden. Dazu gehören Monster wie die Adorned Beetles in Keth.

Das sollte dazu führen, dass man weniger oft eingekesselt wird.

Beachtet, dass man immer noch eingekesselt werden kann. Eine Spielergröße von Null erlaubt es zwar nicht, durch Monster hindurchzugehen, aber man kann durch die kleinsten Lücken zwischen ihnen gelangen.

Änderungen an Kontrollpunkten (Checkpoint Changes)

Viele Spieler haben berichtet, dass es mühsam sein kann, bekannte Bereiche der Karte erneut zu durchlaufen, um zu bereits entdeckten Zielen zurückzukehren.

Folgende Änderung wird in einem kommenden Patch vorgenommen:

Das Anklicken eines Kontrollpunkts ermöglicht es, zu anderen Kontrollpunkten in der Region zu teleportieren, die auf der Minikarte erkundet wurden.

Kontrollpunkte wurden zu allen Ein- und Ausgängen von Zonen hinzugefügt, um Teleportationen zu ermöglichen.

Ein Kontrollpunkt wurde zur Mitte des ersten Dreadnaught-Gebiets hinzugefügt.

Wir werden die Positionen der Kontrollpunkte weiter anpassen, basierend auf eurem Feedback.

Änderungen an Items (Item Changes)

Ein großes Problem, das Spieler erlebt haben, ist das Gefühl, dass das Spiel nicht belohnend genug ist. Hier müssen wir sehr vorsichtig vorgehen, da es schwierig ist, Drop-Raten zu verringern, wenn sie einmal erhöht wurden.

Wir haben einige Schlüsselbereiche identifiziert, die das Spielerlebnis deutlich verbessern sollten.

Änderungen an seltenen Monstern (Rare Monster Changes)

Wir hatten das Gefühl, dass seltene Monster nicht belohnend genug waren. Dies war in der Kampagne weniger spürbar, da es dort mehr Unique Bosse gibt, die die Gesamtanzahl der Drops erhöhen. Es wurde jedoch im Endgame deutlicher, wo Unique Monster weniger häufig sind.

Insbesondere stimmte die Belohnung für den erhöhten Schwierigkeitsgrad von seltenen Monstern nicht.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Der Rarity Bonus pro seltenem Modifikator wurde verdoppelt.

pro seltenem Modifikator wurde verdoppelt. +10% Quantity Bonus pro seltenem Modifikator.

pro seltenem Modifikator. Die Chance, dass seltene Monster mit mehr Modifikatoren erscheinen, wurde mit Fortschritt im Endgame erhöht.

Diese Änderungen führen dazu, dass Belohnungen von seltenen Monstern im höheren Levelbereich automatisch ansteigen, da die Anzahl der Modifikatoren, die ein Monster haben kann, im Verlauf der Kampagne und im Endgame zunimmt. Darüber hinaus werden viele andere Mechaniken, die “Map Juicing” betreffen, ebenfalls mehr Modifikatoren bei seltenen Monstern verursachen und damit die Belohnungen steigern.

Zusätzlich sorgt eine Änderung dafür, dass jede Karte eine Mindestanzahl an seltenen Monstern enthält, was die durchschnittliche Anzahl der seltenen Mods und somit die Drops weiter erhöht.

Änderungen an Währungen (Currency Changes)

Wir hatten das Gefühl, dass Spieler nicht genügend bestimmte Währungen im frühen Spiel erhalten oder Schwierigkeiten haben, Mods auf Karten anzuwenden.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Drop-Raten von Regal Orbs um ca. 40% erhöht.

um ca. 40% erhöht. Entzaubern von Gegenständen mit sechs Mods gibt nun zwei Regal Shards statt einem.

statt einem. Drop-Raten von Lesser Jeweller’s Orbs um ca. 33% erhöht.

um ca. 33% erhöht. Drop-Rate von Chaos Orbs leicht reduziert, da sie weniger wertgeschätzt werden und um den Pool für “seltene Währungen” zu entlasten. Dies führt dazu, dass Währungen wie Exalted Orbs etwas häufiger werden.

leicht reduziert, da sie weniger wertgeschätzt werden und um den Pool für “seltene Währungen” zu entlasten. Dies führt dazu, dass Währungen wie etwas häufiger werden. Drop-Raten von Gemcutter’s Prisms um 500% erhöht.

um 500% erhöht. Gemcutter’s Prisms erhöhen die Qualität von Edelsteinen nun um 5% statt 1%.

Änderungen an Kartenmodifikatoren (Map Mod Changes)

Wie bei seltenen Monstern hatten wir das Gefühl, dass Spieler für die Schwierigkeit, die durch Kartenmodifikatoren hinzugefügt wird, nicht genügend belohnt werden.

Wir haben den Wert aller Präfix-Modifikatoren auf Karten signifikant erhöht.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Rarity Mods wurden um das 2,5-fache erhöht.

wurden um das 2,5-fache erhöht. Quantity Mods enthalten nun zusätzlich Rarity (in einem späteren Patch).

enthalten nun zusätzlich Rarity (in einem späteren Patch). Die unterste Stufe einiger Mods wurde entfernt.

Es ist wahrscheinlicher, dass Modifikatoren, die Drops oder die Größe von Monstergruppen betreffen, gewürfelt werden, statt weniger nützlicher Mods.

Zusätzlich wurde festgestellt, dass einige Bereiche nicht von der Modifikation “Increased Number of Monster Packs” betroffen waren, wie sie sollten. Diese Karten werden in einem späteren Patch korrigiert.

Schutz vor “Unglücklichen” Drops (Unlucky Drop Protection)

Ein großes Problem, das wir identifiziert haben, sind “unglückliche” Ausreißer bei Drops. Ein schlechter Drop eines einzigen Unique Bosse, besonders am Anfang, kann einen Charakter signifikant beeinträchtigen.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Nicht mehr als 50% der Drops eines Unique Monster können Gold sein.

können Gold sein. Akt Bosse und Map Bosse droppen immer mindestens 1 seltenen Gegenstand.

Click to Move

Es gab ein Problem, bei dem der “Move Only”-Befehl Namelocking verursachte. Dies führte oft dazu, dass Charaktere verwirrenderweise in eine unerwartete Richtung angriffen, während diese Aktion gehalten wurde.

Folgende Änderung wurde vorgenommen:

Move Only führt nun kein Namelocking mehr durch.

Endgame-Karten (Endgame Maps)

Ein Anliegen der Spieler in Endgame-Karten ist, seltene Monster versehentlich zu übersehen. Zusätzlich hatten viele Karten nicht die Anzahl an seltenen Monstern, die sie haben sollten.

Folgende Änderungen werden in einem kommenden Patch vorgenommen:

Seltene Monster erscheinen nun auf der Minikarte, wenn noch 200 Monster übrig sind, statt 50.

Viele Karten haben zusätzliche seltene Monster erhalten, um sicherzustellen, dass es in jedem Kartentyp eine Mindestanzahl gibt.

In den kommenden Wochen werden wir weiterhin an Kartenlayouts und der Monstervielfalt in Karten arbeiten.

Patch Notes 0.1.0c – Diese Änderungen sind schon live

Einige Änderungen am Spiel können die Entwickler von Path of Exile 2 auch ohne einen Patch auf die Server spielen. Die folgenden Änderungen sind bereits jetzt live im Spiel:

Kampagnenbosse droppen nach dem ersten Kill weniger Währungsitems und stattdessen mehr andere Gegenstände.

Die Drop-Rate von Regal Orbs wurde erhöht.

Die Drop-Rate von Gemcutter’s Prisms wurde signifikant erhöht.

Ein einzelnes Gemcutter’s Prism verbessert jetzt die Qualität eines Fertigkeitsedelsteins um +5% (vorher +1%).

Die Drop-Rate von Chaos Orbs wurde reduziert, und ihre Werte wurden auf höher bewertete Währungsitems wie Regal Orbs und Exalted Orbs umverteilt.

Die Drop-Rate von Artificer’s Orbs wurde reduziert und auf Lesser Jeweller’s Orbs umverteilt.

Entzaubern von seltenen Gegenständen mit 6 Modifikatoren gibt jetzt 2 Regal Shards (vorher 1). Der angezeigte Wert bleibt bis zu einem späteren Patch auf 1.

Die Werte aller Präfix-Modifikatoren, die auf Waystones gerollt werden können, wurden erhöht. Die Chance, häufig mächtige Modifikatoren wie Erhöhungen von Rarity und Pack Size zu erhalten, wurde angepasst.

Monster-Modifikatoren gewähren nun höhere Werte für Item Rarity und Item Quantity. Dies betrifft besonders magische und seltene Gegner, kann aber auch auf Unique Enemies wirken, wenn sie über Endgame-Mechaniken wie den Deadly Evolution Keystone angewandt werden.

Die Chance, dass seltene Monster in Karten 3 oder 4 Modifikatoren besitzen, wurde erhöht.

Seltene Monster in Karten werden nun auf der Minikarte angezeigt, wenn noch 200 Monster verbleiben (vorher 50).

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Persistent Buff Skills wie Raging Spirits und Mana Remnants nicht für den Infernalist in Dämonenform funktionierten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem manchmal nicht mit dem Map Device in The Ziggurat Refuge interagiert werden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Monster, die in einem Blood Circle Ultimatum Encounter zerschmettert wurden, kein Blut beitrugen.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Instanz bei der Wiederbelebung eines Chronomancers dauerhaft die Zeit stoppte (freeze).

Ein Fehler wurde behoben, bei dem seltene Monster in den Chimeral Wetlands nicht gefunden werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Aktion “Move only” ein Namelocking verursachte.

Drei Instanzabstürze wurden behoben.

Ein Clientabsturz wurde behoben.

Während der fehlende Loot wohl bislang das größte Thema für die Spieler von Path of Exile 2 ist, sind Verbesserungen wie für die Ausweichrolle wohl ebenso willkommen. Sie ist einer der Gründe, warum Spieler finden, dass das Spiel so schwierig wie Dark Souls sei: Path of Exile 2 ist für viele Spieler wie Dark Souls und genau das sorgt für Frust in der Community