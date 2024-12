Path of Exile 2 ist für viele Spieler wie Dark Souls und genau das sorgt für Frust in der Community

In Path of Exile 2 sorgt der neue Schwierigkeitsgrad für Ärger mit der Community. Gerade Spieler, die den Vorgänger gewohnt sind, fühlen sich nicht wohl mit der neuen Härte.

Was ist das Problem mit dem Schwierigkeitsgrad? Path of Exile 2 verfolgt eine andere Spielphilosophie im Vergleich zum Vorgänger. Während man im 1. Teil noch eher mühelos mit viel Schaden durch einen großen Teil des Spieles laufen konnte und lediglich etwas darauf achten musste, nicht in den Angriffen der Bosse zu stehen, zieht Path of Exile 2 viel mehr an.

In PoE2 sollen die Kämpfe nicht nur länger dauern, sondern auch härter sein, in dem von den Spielern verlangt wird, auf die Fähigkeiten der Bosse zu achten und ihnen auszuweichen. Neu ist dabei die Ausweichrolle, mit der man aus den feindlichen Angriffen schlüpfen kann.

Neue Ausrichtung ist wie Dark Souls

Was hat das mit Dark Souls zu tun? Die Spieler von Path of Exile 2, die den Vorgänger gewohnt sind, fühlen sich aktuell wie in Dark Souls. Boss-Mechaniken lernen, Ausweichen und längere Bosskämpfe sorgen für die Assoziation mit dem Souls-Like.

Auf Reddit beschreibt jonny_wonny wieso das Spiel ihn an Dark Souls erinnert: „Das liegt daran, dass der Kampf mehr auf Ausweichen, Blocken, Präzision und Reaktion basiert. Das Spielen einer Nahkampfklasse fühlt sich zu 100 % ein wenig wie Souls an, und die Aussage, dass es näher an einem Souls-Spiel als an einem durchschnittlichen ARPG ist, ist völlig richtig.“

Ein Meme auf Reddit beschreibt dabei jedoch auch den Konflikt der Community:

Wie auf dem Bild zu erkennen ist, freut sich ein Teil der Community über die neue Ausrichtung, während die anderen frustriert sind. Die Spielerschaft ist über die neue Ausrichtung gespalten.

Wie empfinden die Spieler es? Die Mehrheit der Spieler scheint sich über den höheren Schwierigkeitsgrad zu freuen. In mehreren Posts auf Reddit wird sogar darum gebeten, den Schwierigkeitsgrad nicht zu nerfen. Obwohl das Spiel sich vom Gefühl her wohl sehr vom ersten Teil unterscheidet, gibt es viele Veteranen, die Gefallen am neuen Spielgefühl finden.

Doch nicht alle sind so zufrieden. Während die Spieler auf Reddit viele der Posts, die über den neuen Schwierigkeitsgrad meckern, niedervoten, sammeln sich Meinungen der Spieler auf X.com, die sich gegen den höheren Schwierigkeitsgrad aussprechen.

Der Nutzer @GJX__ schreibt auf X.com: „Wiesoooooooo hat mir niemand gesagt, dass Path of Exile 2 so verdammt schwer ist omfg.“

Auch @Daltin2010 kann den neuen Schwierigkeitsgrad auf X.com nicht nachempfinden: „PoE2 hatte die Chance, Mainstream zu werden. Hat Millionen+ EA erreicht. Und sie brachten diese Version heraus, Ruthless PoE2, die faktisch die am wenigsten gespielte Version von PoE1 ist. Die Mehrheit hat das nicht gewollt. Und mit der Mehrheit kann man Geld verdienen.“

Ruthless ist ein Spielmodus bei Path of Exile, der Loot einschränkt und die Bosse erschwert. Er wurde vor allem von Profis gespielt, denen die gewöhnlich Erfahrung in Path of Exile zu einfach wurde.

Unter vielen der Tweets, die sich über die Schwierigkeit und die Ähnlichkeit zu Dark Souls ärgern, gibt es Gegenstimmen, die genau das an Path of Exile 2 mögen.