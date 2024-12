Elon Musk glaubt: Path of Exile 2 ist das uneheliche Kind von Elden Ring und Diablo

Elon Musk hat Path of Exile 2 für sich entdeckt. In einem Tweet sagt er, dass das neue Spiel auf Steam das Beste von Elden Ring und Diablo verbindet.

Elon Musk behauptet von sich, einer der besten Spieler in Diablo 4 zu sein. Da ist es wenig überraschend, dass er auch das neue Path of Exile 2 für sich entdeckt haben soll.

In seinem Tweet auf X.com schreibt er: “PoE2 is the love child of Elden Ring & Diablo”, was so viel heißt, dass Path of Exile das uneheliche Kind von Elden Ring und Diablo ist.

Wie kommt er darauf? Richtig konkret wird Elon Musk mit seiner Erklärung aber nicht wirklich. Er schreibt auch nicht, ob er das neue Spiel gerade spielt oder ob er es nur beobachtet. Er könnte sich dabei sowohl auf die Schwierigkeit, aber auch den Flow des Spiels oder die optische Aufmachung beziehen.

Path of Exile galt bereits immer als knallharte Diablo-Alternative

Path of Exile gilt unter Fans als die härtere und erwachsene Variante von Diablo: Das Spiel ist düsterer, brutaler und jeder Fehler wird sofort knallhart bestraft. Es gibt aber auch Kritik daran, denn einige sagen: Path of Exile könne man gar nicht ohne einen Doktor-Abschluss verstehen und richtig spielen. Zugänglich ist und war Path of Exile nie wirklich.

Doch genau hier setzten die Entwickler beim Nachfolger an: Sie erklärten, dass Teil 2 viel einfacher als Path of Exile sein solle: Es gibt etwa nur noch eine einzige Währung und man kann seine Fähigkeiten viel leichter umskillen. Profis sollen aber weiterhin gefordert sein.

Die Entwickler haben in einem anderen Gespräch auch noch einmal betont, dass ihr weiterhin für den Tod eures Charakters bestraft werden sollt. Doch es soll auch weitere Änderungen geben. Mehr dazu findet ihr direkt auf MeinMMO: Path of Exile 2 wird euch erneut für jeden Charaktertod bestrafen, doch nicht von Anfang an