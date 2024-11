Elon Musk stellt neuen Rekord in Diablo 4 auf, ist jetzt quasi der beste Spieler der Welt

Mit dem neuen Patch hat Blizzard allerdings auch ein neues Event ins Spiel gebracht und verteilt fleißig Geschenke an alle Spieler, die ihr euch einfach abholen könnt. Außerdem könnt ihr der Höllen-Version des Weihnachtsmannes begegnen: Rotgehüllter Schrecken und Mittwinter-Event in Kyovashad – So sichert ihr euch die Geschenke

Das sorgt nun dafür, dass Geistgeborene, die ohnehin schon die Tier List anführen , noch stärker werden – so stark, dass das Spiel ihren Schaden nicht einmal mehr berechnen kann. Blizzard ist bereits an einer Lösung und wird den Bug bald beheben.

Ein anderer, deutlich schwerwiegenderer Bug, betrifft Elixiere. Durch etwa das Elixier des Antivenins wird das Leben des Charakters deutlich erhöht, was in dieser Form nicht passieren sollte. Spiritborn selbst haben aktuell einen Bug, durch den sie mit einem legendären Knoten mehr Schaden verursachen, je mehr Leben sie haben.

Diese Leistung bringt ihn jetzt ganz nach vorne : Jetzt zeigt Musk auf X einen Clip , in dem er die Grube auf höchster Schwierigkeit in 1:52 Minuten meistert. Das wäre eine Rekordzeit.

Elon Musk ist als Tech-Milliardär bekannt, weist aber einen gewissen Hang zum Gaming auf. In letzter Zeit zockt er vor allem Diablo 4 gerne und zeigt, dass er dort sogar ziemlich gut ist. Ein Clip zeigt sein Können – und reiht ihn an der Spitze der inoffiziellen Bestenliste ein.

