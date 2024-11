Blizzard bringt dicke Buffs für Diablo 4 – Das ändert sich jetzt bei eurer Klasse

Auch die Söldner erhalten ein paar Verbesserungen hinsichtlich ihrer Skills. Dazu erhöht Blizzard die Qualität für die Belohnungstruhen in Legion-Events und senkt die Kosten zum Craften von „Schleimglitschigen Eiern“ von 9 auf 3 Herzen. Außerdem wird der Schaden durch den Boost von Schreinen erhöht – auch der Schaden des oft kritisierten Schreins der Verbindung in Diablo 4, den einige Spieler schlimmer finden, als 1 Million angestoßener Zehen .

Spieler entdecken in Diablo 4 erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred, sind begeistert von der Nützlichkeit

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Durch die Buffs werden alle Klassen ein wenig stärker. Was das für die einzelnen Klassen bedeutet, fassen wir euch nachfolgend zusammen. Die ausführlichen englischen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels. Sobald sie auf Deutsch verfügbar sind, passen wir sie an.

Für die neue Klasse aus Vessel of Hatred, den Geistgeborenen, sind zur Midseason keine Nerfs zu erwarten. Die sollen mit Season 7 kommen und die Entwickler raten: Genießt, was ihr jetzt noch habt .

Heute, am 19. November, steht das Midseason-Update zu Season 6 in Diablo 4 an. Der Patch bringt verschiedene Bugfixes mit sich, aber auch etliche Buffs für ein paar Items und die Klassen, denn die „alten Klassen“ stehen stark hinter dem übermächtigen Geistgeborenen, der die Tier List der stärksten Builds in Diablo 4 dominiert.

