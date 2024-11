Diablo 4: Absurder AFK-Build erledigt alles auf dem Screen, ihr müsst nur noch looten

Der Build soll recht problemlos Gruben über Stufe 130-140 schaffen, sogar 150 soll möglich sein. Ohne die entsprechenden Mythics stoßt ihr etwa ab Stufe 100 an eine Grenze. AFK farmen könnt ihr vor allem in Höllenfluten und Horden. Die Uber Uniques könnt ihr am besten bei Andariel und Duriel farmen, aber wie gut das klappt, ist wohl stark vom Glück abhängig: Spieler erledigt 250-mal Andariel, das ist sein Loot am Ende

Zusätzlich zu den „Pflicht“-Items empfiehlt der Spieler in seinem Build den Schleier des falschen Todes , ein seltenes Mythic Unique. Dieses erhöht vor allem eure Lebenspunkte, was euch gleichzeitig Defensive und Offensive gewährt.

Spieler beschwert sich über kontroverses Feature in Diablo 4, bekommt direkt Kontra: „Das muss so schwer sein“

