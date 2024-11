Spieler beschwert sich über kontroverses Feature in Diablo 4, bekommt direkt Kontra: „Das muss so schwer sein“

Mit der Vollendung verbessert ihr euer Gear in Diablo 4 – dafür braucht ihr einen Haufen Mats und Gold. Ein Spieler schimpft über das Feature, aber andere meinen, das sei genau richtig so, wie es ist.

Die Vollendung ist ein Crafting-System in Diablo 4, mit dem ihr die Affixe auf euren Items verbessern könnt. Für jede Verbesserung benötigt ihr gewisse Materialien und Gold. Alle 4 Stufen wird ein Affix „kritisch verbessert“ und besonders stark. Welches Affix das trifft, entscheidet der Zufall. Es kann auch sein, dass dasselbe Affix 2- oder sogar 3-mal dabei getroffen wird. Ihr könnt die Vollendung zurücksetzen, das kostet aber ebenfalls Mats und Gold.

Was hat der Spieler für ein Problem? Ein Spieler zeigt in einem Video auf Reddit, wie er seine Unique Stiefel mit dem Masterworking (Vollendung) verbessert. Sichtbar ist außerdem, dass er den Vorgang zwischendurch komplett zurücksetzt. Im Titel schreibt er „Das Masterworking-System ist schrecklich.“

Im Kommentar erklärt er, dass er das Wochenende damit verbracht habe, Obduzit und Rohleder für das Crafting zu farmen. Er hat beim Masterworking offenbar auf die dreifache kritische Verbesserung eines bestimmten Affixes gehofft, aber kein Glück gehabt. Das System „entmutigt und vertreibt Spieler“, meint er.

Von der Community erfolgt jedoch eher Gegenwind als Zustimmung.

Wo ihr in Season 6 am besten Mats, XP und Gold farmen könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht. Den Trailer zur aktuellen Season seht ihr hier:

Einige Spieler geben sich mit „weniger“ zufrieden

Was sagen andere Spieler dazu? Unter dem Reddit-Beitrag diskutieren Nutzerinnen und Nutzer über die Thematik. Einige meinen, dass die Chance, so ein seltenes Affix zu erhalten, sehr gering sei und demnach auch genauso viel Arbeit erfordern soll. HC99199 schreibt: „Wenn du perfekte Items willst, dann muss das genau so sein. Perfekte Items sind nicht notwendig.“

Andere merken an, dass so etwas ohnehin nur den Spielern auffällt, die viele Stunden am Tag grinden. Mindless_Ad5500 schreibt: „Kumpel, du bist 1 % der Spielerschaft. Du bist schon im Bereich des extremen Min-Maxings. Für die meisten von uns ist das System völlig in Ordnung.“

Und Possible-One-6101 meint, dass es auf ihn oft so wirke, als wollten manche Leute das gesamte Gameplay und Leveln überspringen und sich ihren perfekten Build direkt im Menü zusammenstellen, damit sie gar nicht wirklich spielen müssen.

Wie wird das Feature noch diskutiert? In einem anderen Reddit-Beitrag erklären die Spieler, dass sie sich mit einer doppelten „kritischen“ Verbesserung beim Masterworking bei der aktuellen Wirtschaftslage in Diablo 4 zufriedengeben. Die „Kosten“ für die letzten paar Versuche seien einfach zu hoch, schreibt Kalaka im Kommentar. Vor allem zu Beginn der Season herrschte bei vielen Spielern ein Mangel an gewöhnlichen Mats und sie konnten ihr Gear nicht verbessern, ohne richtig viel zu grinden.

Mehrere Spieler scheinen das so zu sehen: Bevor sie einen Haufen Mats und Gold dafür verschwenden, die richtigen Affixe dreifach kritisch zu verbessern, belassen sie es dabei, was auch immer beim Masterworking rauskommt.

Im Kommentar fasst nfreakoss das Thema zusammen:

Die Wirtschaft [in Diablo 4] ist momentan ein Chaos, und die Investition für eine [dreifache kritische Verbesserung] ist es einfach nicht wert. Der Handel mit Boss-Materialien und Runen auf der Tauschplattform ist ein Muss, um überhaupt ansatzweise das Gold für die Rerolls aufzutreiben. Es ist hart, 2–3 Alptraum-Dungeons laufen zu müssen, nur um die ersten zwei Stufen eines Items mehrmals neu zu würfeln.

Ein größeres Problem sei das Tempering (Härtung), das einzelne Nutzer im Thread ansprechen. Sie meinen: Das ist doch noch viel frustrierender. Auch PowerW11 erklärt in einem anderen Beitrag auf Reddit: „Ehrlich, ich weiß nicht, was frustrierender ist, als ein eigentlich perfektes Item zu „bricken“.“

Mit dem Tempering prägt ihr zusätzliche Affixe auf euer Gear ein – auch das läuft nach dem Zufallsprinzip ab. Klappt das nicht und erhalten Spieler die falschen Affixe, gilt das Item als „bricked“ oder „zerstört“: Es stellt keine Verbesserung für den aktuellen Build dar. Mit einer Schriftrolle könnt ihr eure „zerstörten“ Items in Diablo 4 jetzt retten, aber das führt laut Fans zu noch mehr Frust.