Ein 72-jähriger Papa hat in Diablo 4 vermutlich mehr Mythics als viele von euch

Weil ein Spieler nett zu einem 72-jährigen Gamer-Dad war, erfreut dieser sich jetzt an seinen Mythic Uniques in Diablo 4, mit denen er vor seinem Sohn prahlen kann.

Diablo 4 hat sich recht schnell den Ruf erarbeitet, das optimale Spiel für Väter zu sein, die wenig Zeit haben – die sogenannten „Gamer-Dads“. Einer von ihnen hatte das Glück, dass ein Spieler ihm unter die Arme griff. Dadurch konnte er eine der neuen Qual-Stufen freischalten. Und auf der Schwierigkeitsstufe, die er erreicht hat, sammelt er jetzt offenbar ein seltenes Mythic nach dem anderen.

In einem Beitrag auf Reddit zeigt Grimm_LLL einen Screenshot von einem Chat. Dazu schreibt er: „Danke an den freundlichen Fremden, der meinen 72-jährigen Vater auf T4 [vermutlich Qual-Stufe 4] gezogen hat. Jetzt bekomme ich Textnachrichten um 3 Uhr morgens…“ Das ist wohl die späte Revanche für all die Nächte in Diablo 1, als er ein Kind war, merkt er an. In denen hat er selbst offenbar seinen Vater wachgehalten.

Blizzard hat die oft kritisierten Weltstufen aus Diablo 4 entfernt und ein neues Schwierigkeits-System mit Qual-Stufen eingeführt. Mehr dazu erfahrt ihr im Video:

Womit prahlt der Vater? In der Nachricht schreibt der Vater dem Reddit-Nutzer, dass er soeben sein drittes Mythic Unique bekommen hat. Dazu hat er die Grube auf Stufe 80 in viereinhalb Minuten abgeschlossen. „Ich liebe dieses Spiel“, schreibt der Gamer-Dad. Bei der Grube handelt es sich um Endgame-Content, der mit ansteigenden Stufen immer härter wird.

Welche Mythics der 72-Jährige bekommen hat, wird hier nicht näher beschrieben. Mythic Uniques sind mächtige, sehr seltene Items, die viele Builds noch stärker oder erst recht stark machen. Alle Mythics, die es in Diablo 4 gibt, seht ihr in unserer Übersicht.

Einzelne Nutzer diskutieren in den Kommentaren über die wenigen mythischen Drops, die sie selbst bisher in Season 6 erhalten haben – wenn überhaupt. SpiderByt3s merkt an, er habe über 250 Paragon-Stufen gesammelt, bis er sein erstes Mythic bekam. Auch kanrad hat in den ersten Wochen der Season kein einziges gedroppt bekommen.

Abgesehen davon, reagieren die Nutzerinnen und Nutzer mit Begeisterung für den Gamer-Dad und scheinen ihm die Items zu gönnen. Andere berichten von ihren eigenen Gaming-Erlebnissen mit Familienmitgliedern.

„Mit 72 verdient er jedes Mythic, das er will“

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren des Beitrags schreiben verschiedene Leute, dass sie auch als Kind mit ihren Eltern Diablo gezockt haben. InterestingLayer4367 erzählt, dass er mit seinem Vater Diablo 1 gespielt hat – über LAN und 56k-Modem. Sein Vater sei mittlerweile verstorben. „Genieß die Nachrichten um 3 Uhr morgens und viel Spaß beim Zocken“, kommentiert er.

Und SeanAthairII berichtet, dass er mit seiner kleinen Tochter früher das allererste Diablo gespielt hat. „Jetzt spielen wir über Landesgrenzen hinweg, und ihre eigene vierjährige Tochter sitzt dabei bei ihr auf dem Schoß“, schreibt er.

Andere scherzen, dass der Gamer-Dad sie in Diablo 4 zum gemeinsamen Zocken adden soll, damit er seinem Sohn noch weitere freudige Nachrichten um 3 Uhr morgens schreiben kann. Icy_Kingpin meint: „Mit 72 verdient er jedes Mythic, das er will.“ Und BarbarianBlaze19 findet die Geschichte „zuckersüß“ – er kann es kaum erwarten, selbst mal ein Gamer-Opa zu sein, schreibt er.

Auch für die Grube kann sich der 72-Jährige offenbar begeistern. Je höher die Stufe, desto härter wird es – und Stufe 80, die er geknackt hat, ist schon ziemlich anspruchsvoll. Seit Season 6 levelt ihr in der Grube außerdem eure Glyphen und schaltet neue Schwierigkeitsstufen frei. Der Content scheint mittlerweile bei vielen Spielerinnen und Spielern gut anzukommen.

Eine andere Aktivität scheint aber erst recht geeignet für die viel beschäftigten Gamer-Dads zu sein, die zwischendurch ganz entspannt ein paar Stunden im Endgame von Diablo 4 farmen wollen.