Die Harlekinskrone ist eines der seltensten Items in Diablo 4 – So bekommt ihr es

In Diablo 4 gibt es besonders seltene, einzigartige Items – die Uber Uniques. Besonders beliebt ist vor allem die Harlekinskrone, auch Shako genannt. Wir zeigen euch, wie ihr den Kopfschutz bekommt und was ihn ausmacht.

Was ist die Harlekinskrone? Die Harlekinskrone ist ein Kopfschutz, der von vielen Spielerinnen und Spielern auch „Shako“ genannt wird. Der Name „Shako“ stammt von der Bezeichnung des Item-Typs aus Diablo 2, von wo der Helm stammt.

Was kann die Harlekinskrone? Das Uber Unique hat feste Eigenschaften und gilt als der beste Kopfschutz für so gut wie jeden Build in Diablo 4. Alle fünf Klassen können den Kopfschutz ausrüsten und er verpasst euch +4 Ränge auf alle eure Fertigkeiten. Obendrauf erhaltet ihr eine Schadensreduktion von 20 %.

Dazu gibt euch der Kopfschutz einen Bonus auf folgende Stats:

alle Werte

maximales Leben

Ressourcenerzeugung

Abklingzeitreduktion

Das Uber Unique Harlekinskrone/ “Shako” in Diablo 4.

Wer die begehrten Uber Uniques und besonders die Harlekinskrone finden will, braucht ziemlich viel Glück. Ein Spieler hat sogar zwei Ubers in kurzer Zeit bekommen, die auch noch jede Klasse nutzen kann – und ein Entwickler beneidet ihn darum.

Um zu erkennen, welches Item besser ist, solltet ihr zwei Einstellungen in Diablo 4 aktivieren:

Harlekinskrone gezielt farmen

Wo finde ich die Harlekinskrone? Um das Uber Unique gedroppt zu bekommen, könnt ihr euer Glück bei den Bossen Duriel und Andariel versuchen. Sie haben beide eine Chance, Ubers fallenzulassen, wenn ihr sie besiegt und eignen sich somit dafür, Uniques und Uber Uniques gezielt zu farmen.

Dazu ist es möglich, Ubers auch außerhalb von den beiden Bossen als zufälligen Loot-Drop zu erhalten – das ist aber sehr selten der Fall. Ihr könnt euer Glück in etwa bei den anderen Bossen oder auch in der Höllenflut versuchen.

Ihr könnt das Uber Unique Harlekinskrone mittlerweile außerdem selbst beim Alchemisten eures Vertrauens in Diablo 4 herstellen. Dafür benötigt ihr allerdings „Prächtige Funken“ und schlappe 50 Millionen Gold. Woher ihr die Funken bekommt und was ihr damit alles craften könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Uber Uniques damit