Der beste Helm von Diablo 4 kommt aus Diablo 2 und sieht jetzt sogar gut aus – „Pflicht für alle Klassen“

Daneben bekommt das Aussehen des Helmes ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Denn der Harlequin Crest ist ein Unique-Item, das bereits in Diablo 2 zur Verfügung steht ( via diablo.fandom.com ).

Was sagen Spieler dazu? Auch Reddit hat den Helm bereit entdeckt. Ein Thread zum Thema sammelte fast 1.000 Upvotes und über 400 Kommentare ( via reddit.com ).

Schon die oberen Werte erwecken einen starken Eindruck. Doch der letzte dürfte viele Spieler in Wallung bringen: Der Helm gibt 4 Ränge für jede Fähigkeit, levelt sie also fast bis zum „normalen“ Maximum (+5) auf. Kleinere Fähigkeiten mit nur 3 Rängen gehen direkt über den Standard-Wert.

Bis zum Release von Diablo 4 am 06. Juni sind es noch ein paar Wochen. In einem Stream der Entwickler entdeckten Spieler jedoch bereits jetzt den besten Helm im Spiel – ein absolutes Fähigkeits-Monstrum.

