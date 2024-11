Die stärkste Klasse in Diablo 4 kostet eigentlich 40 Euro, bald könnt ihr sie kurz kostenlos spielen

Werdet ihr das Angebot nutzen und euch den Geistgeborenen anschauen? Zwar ist der Geistgeborene aktuell die stärkste Klasse in Diablo 4, aber seid gewarnt: Mit Season 7 könnte sich das ändern . Blizzard hat zwar für das kommende Midseason-Update keine Nerfs geplant, aber für die nächste Season sind Anpassungen angekündigt. Die Entwickler raten den Spielern, jetzt noch zu genießen, was sie haben.

Ein Affix in Diablo 4 ist so nutzlos, dass Spieler es für einen Witz halten

Für den Boost müsst ihr nach Kyovashad gehen und erhaltet dann Level 50, verschiedene Builds zur Auswahl, ein Gear-Set, Gold, Mats und Obolusse, die ihr beim Kuriositätenhändler gegen starken Loot tauschen könnt . Dazu schaltet ihr alle Altäre von Lilith frei. Das bietet sich also vor allem für jene an, die das noch nicht gemacht haben.

Darum lohnt sich das Spielen dann erst recht: Parallel zu dem Angebot, den Geistgeborenen auszuprobieren, starten in Diablo 4 zwei weitere Events. Hier könnt ihr schneller leveln und besondere Gegner für speziellen Loot töten. Es lohnt sich also definitiv, zu diesem Zeitpunkt ins Spiel zu schauen – perfekt, um neue Charaktere zu leveln oder eure bestehenden weiter auszubauen.

Was kann ich alles testen? Bei dem Testen könnt ihr die neue Klasse spielen und bis Stufe 25 leveln. Dabei könnt ihr etwa einen Blick in viele Skills und die Geisterhalle des Geistgeborenen werfen und das schnelle Gameplay ausprobieren.

Die Klassenmechanik ist die Wahl der Geister, die eurem Spielercharakter bestimmte Boni verschaffen und Einfluss auf eure Skills haben. In der „Halle der Geister“ sucht ihr zwei Geister aus. Zur Verfügung stehen euch: Jaguar, Adler, Gorilla und Tausendfüßler. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht zu allen Skills des Geistgeborenen .

Der Geistgeborene kam mit der Erweiterung Vessel of Hatred in Diablo 4 und ist aktuell die stärkste Klasse im Spiel. Bald können sich viele von euch selbst einen kurzen Eindruck von ihm verschaffen. Und zwar ganz ohne die Erweiterung kaufen zu müssen.

